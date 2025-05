"On va aller jouer là-bas, donner le maximum" : giflé chez lui, le Patro rêve encore d'un miracle

Après la lourde défaite du Patro face au Cercle de Bruges (1-5), Jordan Renson a réagi. Le défenseur analyse l'échec sans chercher d'excuses et promet une réaction au match retour.

Jordan Renson est resté un moment sur la pelouse après le coup de sifflet final. La claque était brutale, un 1-5 à domicile dans ce match aller des Relegation Play-Offs face au Cercle de Bruges et une montagne à gravir au retour. Face aux micros de DAZN, il a parlé avec honnêteté.

"Ça a payé cash", souffle-t-il, en évoquant les deux premiers buts encaissés. "On n’a pas su réagir." Le ton est calme, mais les mots pèsent. Le Patro, bousculé dès les premières minutes, n’a jamais trouvé le moyen d’inverser la tendance. "En deuxième mi-temps, on a essayé de remonter avec de meilleures intentions, mais malheureusement on encaisse encore…"

Le seul but inscrit en fin de match n’a pas suffi à adoucir le constat. Renson, lucide, reconnaît la qualité de l’adversaire. "C’est vrai que c’est une équipe de D1. On savait qu’on allait avoir un gros morceau. Je pense que c’était à nous aussi de nous mettre dans les meilleures conditions et être plus présents dans les duels."

Interrogé sur une éventuelle fatigue, le défenseur balaye l’idée sans détour. "Non, on était prêts, on était frais, que ce soit mentalement ou physiquement. On n’a pas d’excuse…" Ce qu’il suggère entre les lignes, ce n’est pas une question d’énergie, mais de lucidité, d’exécution et de maîtrise.

Mais malgré l’ampleur du score, Renson n’a rien d’un joueur résigné. "On va aller jouer là-bas, donner le maximum pour terminer de la meilleure des façons." Le discours est digne.