|Date:
|24/01/2026 20:45
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 22
LIVE : OHL multiplie les occasions... sans marquer (0-0)
L'Union se déplace à OHL avec l'envie de rebondir après son revers en Ligue des Champions. Malgré la défaite 2-0, les Bruxellois ont impressionné grâce à leur solidité face au Bayern.
90+3' 22"
|
90+3
|
Coup-franc lointain... il n'y en a plus que pour OHL dans ce match
|
90
|
Hors-jeu, mais... Burgess a remis le ballon vers son gardien - qui commet une faute grossière sur Maertens...pas de penalty cela dit !
|
89
|
Youssef Maziz
Mathieu Maertens
|
89
|
Penalty... non ? Oui ? VAR ?
|
87
|
Eeet Scherpen doit sortir tous poings dehors sur le coup-franc bien donné par Maziz ! Il boxe le visage de Fede Leysen
|
86
|
Et une jaune pour Burgess cette fois, après avoir stoppé fautivement l'inarrêtable Akimoto
|
85
|
Carte jaune pour Christian Burgess
|
85
|
OHL tente encore de créer le danger en contre, avec un Sory Kaba qui est bien mis dans la poche de Burgess pour le moment
|
80
|
Guilherme Smith
Ousseynou Niang
|
80
|
Oooh Traoré rate son contrôle ! Il avait été magnifiquement trouvé par Wouter George sur un bon contre louvaniste !
|
79
|
Centre de l'entrant Zeneli... ça passe devant tout le monde et OHL part en contre
|
78
|
Chukwubuikem Ikwuemesi
Sory Kaba
|
78
|
Thibaud Verlinden
Davis Opoku
|
75
|
L'Union aura eu un moment fort mais est désormais à nouveau en difficulté au moment d'amener le danger
|
72
|
Siebe Schrijvers
Wouter George
|
72
|
Henok Teklab
Abdoul Karim Traoré
|
72
|
Anouar Ait El Hadj
Besfort Zeneli
|
71
|
Raul Florucz
Mohammed Fuseini
|
70
|
DUSSENNE !! Trouvé au second poteau, il reprend sur Scherpen !!!
|
70
|
Il est mécontent, bien sûr, parce que ce carton jaune signifie qu'il manquera le match contre Bruges... un coup dur pour Hubert !
|
69
|
Carte jaune pour Kamiel Van de Perre
|
69
|
Akimoto arrêté fautivement par Van de Perre, averti ! Et très mécontent !
|
68
|
Fraaappe de Zorgane que repousse Leysen péniblement... ça partait d'une mauvaise relance du portier louvaniste !
|
66
|
Schrijvers fait le show, se retourne, trouve Ikwuemesi... qui fait faute !
|
63
|
Zorgane !! Au-dessus ! Voilà la première vraie occasion unioniste dans cette seconde période ! Ca partait d'un superbe geste techniqu de Florucz côté droit !
|
61
|
Maziz tente une frappe soudaine après une belle ouverture côté gauche... l'Union n'en touche pas une
|
59
|
L'USG essaie de réagir... Schoofs et Florucz tentent de combiner mais c'est un peu long
|
56
|
Et ce n'est donc pas penalty !! La déviation de Guilherme s'est faite après que le ballon ait touché sa poitrine, ce qui - apparemment - signifie que la main ne vaut pas faute !
|
56
|
Décision du VAR: pas de penalty
|
55
|
L'arbitre va voir les images sur ce qui semblait être une main de Guilherme Smith...
|
53
|
Le VAR vérifie s'il y a penalty
|
53
|
ET LE PENALTY POUR OHL !!!
|
53
|
|
51
|
MAZIZ SUR LE POTEAU ! Un ballon rapidement joué après un coup-franc et la défense unioniste est prise par surprise ! Que c'était bien joué de Schrijvers !
|
47
|
Après Gil, Guilherme Smith force un carton jaune pour Dussenne
|
46
|
Carte jaune pour Noë Dussenne
|
46
|
C'est reparti à Den Dreef
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+1
|
Zorgane tente un centre en un temps... Pletinckx dégage
|
45
|
OHL aura terminé la première période en étant plus dangereux que l'USG, qui n'a de son côté pas disputé une mi-temps de très haut niveau
|
40
|
Ikwuemesi se fraie un chemin vers le but aux dépens de Burgess, mais il est finalement repris par Patris
|
38
|
Têêêête d'Akimoto sur le corner concédé !! Ca passe juste à côté !
|
36
|
Corner concédé par Scherpen sur un long centre venu de la droite !
|
28
|
Teklab est trouvé dans le rectangle... il remet en retrait à Schrijvers qui frappe au-dessus
|
28
|
L'Union a la possession, mais n'a pas encore vraiment créé de grosse occasion dans le rectangle louvaniste...
|
25
|
Oooh la superbe sortie de Tobe Leysen qui est premier sur un ballon glissé par Patris en contre pour Ait El Hadj ! C'était très bien joué de la part de Louis Patris !
|
21
|
SIEBE SCHRIJVERS ! Coup-franc côté droit bien donné par Maziz, le second ballon arrive à Schrijvers qui jongle et frappe à la retourne... juste au-dessus !
|
19
|
Jolis gestes de Maziz puis Akimoto pour se mettre dans le sens du but, mais Burgess intervient bien d'un tacle glissé
|
16
|
Tentative de frappe lointain de Schoofs... en plein visage de Noé Dussenne, qui reste au sol
|
13
|
Frappe contrée ensuite de Florucz après un contre totalement manqué d'OHL, corner
|
12
|
Long ballon de Schoofs vers Florucz... et corner obtenu par l'attaquant autrichien
|
9
|
OHL récupère des ballons assez haut dans la moitié de terrain unioniste... Leysen intervient bien côté gauche !
|
7
|
Carte jaune pour Óscar Gil Regaño
|
7
|
Oooh, Oscar Gil très en retard sur Guilherme... jaune logique
|
4
|
Excellent ballon côté gauche dans le dos de la défense... Smith crochète deux fois et ne trouve personne ! Le Brésilien a du talent mais ne fait pas forcément le bon choix
|
1
|
Premier dribble de Guilherme Smith côté gauche, avec un petit pont... et un centre repoussé !
|
1
|
OH Louvain - Union SG: 0-0
