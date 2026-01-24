LIVE : OHL multiplie les occasions... sans marquer (0-0)

90+3

Coup-franc lointain... il n'y en a plus que pour OHL dans ce match



90

Hors-jeu, mais... Burgess a remis le ballon vers son gardien - qui commet une faute grossière sur Maertens...pas de penalty cela dit !



89

Youssef Maziz

Mathieu Maertens





89

Penalty... non ? Oui ? VAR ?



87

Eeet Scherpen doit sortir tous poings dehors sur le coup-franc bien donné par Maziz ! Il boxe le visage de Fede Leysen



86

Et une jaune pour Burgess cette fois, après avoir stoppé fautivement l'inarrêtable Akimoto



85

Carte jaune pour Christian Burgess





85

OHL tente encore de créer le danger en contre, avec un Sory Kaba qui est bien mis dans la poche de Burgess pour le moment



80

Guilherme Smith

Ousseynou Niang





80

Oooh Traoré rate son contrôle ! Il avait été magnifiquement trouvé par Wouter George sur un bon contre louvaniste !



79

Centre de l'entrant Zeneli... ça passe devant tout le monde et OHL part en contre



78

Chukwubuikem Ikwuemesi

Sory Kaba





78

Thibaud Verlinden

Davis Opoku





75

L'Union aura eu un moment fort mais est désormais à nouveau en difficulté au moment d'amener le danger



72

Siebe Schrijvers

Wouter George





72

Henok Teklab

Abdoul Karim Traoré





72

Anouar Ait El Hadj

Besfort Zeneli





71

Raul Florucz

Mohammed Fuseini





70

DUSSENNE !! Trouvé au second poteau, il reprend sur Scherpen !!!



70

Il est mécontent, bien sûr, parce que ce carton jaune signifie qu'il manquera le match contre Bruges... un coup dur pour Hubert !



69

Carte jaune pour Kamiel Van de Perre





69

Akimoto arrêté fautivement par Van de Perre, averti ! Et très mécontent !



68

Fraaappe de Zorgane que repousse Leysen péniblement... ça partait d'une mauvaise relance du portier louvaniste !



66

Schrijvers fait le show, se retourne, trouve Ikwuemesi... qui fait faute !



63

Zorgane !! Au-dessus ! Voilà la première vraie occasion unioniste dans cette seconde période ! Ca partait d'un superbe geste techniqu de Florucz côté droit !



61

Maziz tente une frappe soudaine après une belle ouverture côté gauche... l'Union n'en touche pas une



59

L'USG essaie de réagir... Schoofs et Florucz tentent de combiner mais c'est un peu long



56

Et ce n'est donc pas penalty !! La déviation de Guilherme s'est faite après que le ballon ait touché sa poitrine, ce qui - apparemment - signifie que la main ne vaut pas faute !



56

Décision du VAR: pas de penalty





55

L'arbitre va voir les images sur ce qui semblait être une main de Guilherme Smith...



53

Le VAR vérifie s'il y a penalty





53

ET LE PENALTY POUR OHL !!!



53

Penalty pour OH Louvain





51

MAZIZ SUR LE POTEAU ! Un ballon rapidement joué après un coup-franc et la défense unioniste est prise par surprise ! Que c'était bien joué de Schrijvers !



47

Après Gil, Guilherme Smith force un carton jaune pour Dussenne



46

Carte jaune pour Noë Dussenne





46

C'est reparti à Den Dreef



45+1

Zorgane tente un centre en un temps... Pletinckx dégage



45

OHL aura terminé la première période en étant plus dangereux que l'USG, qui n'a de son côté pas disputé une mi-temps de très haut niveau



40

Ikwuemesi se fraie un chemin vers le but aux dépens de Burgess, mais il est finalement repris par Patris



38

Têêêête d'Akimoto sur le corner concédé !! Ca passe juste à côté !



36

Corner concédé par Scherpen sur un long centre venu de la droite !



28

Teklab est trouvé dans le rectangle... il remet en retrait à Schrijvers qui frappe au-dessus



28

L'Union a la possession, mais n'a pas encore vraiment créé de grosse occasion dans le rectangle louvaniste...



25

Oooh la superbe sortie de Tobe Leysen qui est premier sur un ballon glissé par Patris en contre pour Ait El Hadj ! C'était très bien joué de la part de Louis Patris !



21

SIEBE SCHRIJVERS ! Coup-franc côté droit bien donné par Maziz, le second ballon arrive à Schrijvers qui jongle et frappe à la retourne... juste au-dessus !



19

Jolis gestes de Maziz puis Akimoto pour se mettre dans le sens du but, mais Burgess intervient bien d'un tacle glissé



16

Tentative de frappe lointain de Schoofs... en plein visage de Noé Dussenne, qui reste au sol



13

Frappe contrée ensuite de Florucz après un contre totalement manqué d'OHL, corner



12

Long ballon de Schoofs vers Florucz... et corner obtenu par l'attaquant autrichien



9

OHL récupère des ballons assez haut dans la moitié de terrain unioniste... Leysen intervient bien côté gauche !



7

Carte jaune pour Óscar Gil Regaño





7

Oooh, Oscar Gil très en retard sur Guilherme... jaune logique



4

Excellent ballon côté gauche dans le dos de la défense... Smith crochète deux fois et ne trouve personne ! Le Brésilien a du talent mais ne fait pas forcément le bon choix



1

Premier dribble de Guilherme Smith côté gauche, avec un petit pont... et un centre repoussé !

