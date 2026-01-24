Date: 24/01/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 22

LIVE : OHL multiplie les occasions... sans marquer (0-0)

L'Union se déplace à OHL avec l'envie de rebondir après son revers en Ligue des Champions. Malgré la défaite 2-0, les Bruxellois ont impressionné grâce à leur solidité face au Bayern.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   90+3' 22" 
90+3
 Coup-franc lointain... il n'y en a plus que pour OHL dans ce match
90
 Hors-jeu, mais... Burgess a remis le ballon vers son gardien - qui commet une faute grossière sur Maertens...pas de penalty cela dit !
89
 remplacé Youssef Maziz
remplaçant Mathieu Maertens
89
 Penalty... non ? Oui ? VAR ?
87
 Eeet Scherpen doit sortir tous poings dehors sur le coup-franc bien donné par Maziz ! Il boxe le visage de Fede Leysen
86
 Et une jaune pour Burgess cette fois, après avoir stoppé fautivement l'inarrêtable Akimoto
85
  Carte jaune pour Christian Burgess
85
 OHL tente encore de créer le danger en contre, avec un Sory Kaba qui est bien mis dans la poche de Burgess pour le moment
80
 remplacé Guilherme Smith
remplaçant Ousseynou Niang
80
 Oooh Traoré rate son contrôle ! Il avait été magnifiquement trouvé par Wouter George sur un bon contre louvaniste !
79
 Centre de l'entrant Zeneli... ça passe devant tout le monde et OHL part en contre
78
 remplacé Chukwubuikem Ikwuemesi
remplaçant Sory Kaba
78
 remplacé Thibaud Verlinden
remplaçant Davis Opoku
75
 L'Union aura eu un moment fort mais est désormais à nouveau en difficulté au moment d'amener le danger
72
 remplacé Siebe Schrijvers
remplaçant Wouter George
72
 remplacé Henok Teklab
remplaçant Abdoul Karim Traoré
72
 remplacé Anouar Ait El Hadj
remplaçant Besfort Zeneli
71
 remplacé Raul Florucz
remplaçant Mohammed Fuseini
70
 DUSSENNE !! Trouvé au second poteau, il reprend sur Scherpen !!!
70
 Il est mécontent, bien sûr, parce que ce carton jaune signifie qu'il manquera le match contre Bruges... un coup dur pour Hubert !
69
  Carte jaune pour Kamiel Van de Perre
69
 Akimoto arrêté fautivement par Van de Perre, averti ! Et très mécontent !
68
 Fraaappe de Zorgane que repousse Leysen péniblement... ça partait d'une mauvaise relance du portier louvaniste !
66
 Schrijvers fait le show, se retourne, trouve Ikwuemesi... qui fait faute !
63
 Zorgane !! Au-dessus ! Voilà la première vraie occasion unioniste dans cette seconde période ! Ca partait d'un superbe geste techniqu de Florucz côté droit !
61
 Maziz tente une frappe soudaine après une belle ouverture côté gauche... l'Union n'en touche pas une
59
 L'USG essaie de réagir... Schoofs et Florucz tentent de combiner mais c'est un peu long
56
 Et ce n'est donc pas penalty !! La déviation de Guilherme s'est faite après que le ballon ait touché sa poitrine, ce qui - apparemment - signifie que la main ne vaut pas faute !
56
 Décision du VAR: pas de penalty
55
 L'arbitre va voir les images sur ce qui semblait être une main de Guilherme Smith...
53
 Le VAR vérifie s'il y a penalty
53
 ET LE PENALTY POUR OHL !!!
53
 Penalty pour OH Louvain
51
 MAZIZ SUR LE POTEAU ! Un ballon rapidement joué après un coup-franc et la défense unioniste est prise par surprise ! Que c'était bien joué de Schrijvers !
47
 Après Gil, Guilherme Smith force un carton jaune pour Dussenne
46
  Carte jaune pour Noë Dussenne
46
 C'est reparti à Den Dreef


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+1
 Zorgane tente un centre en un temps... Pletinckx dégage
45
 OHL aura terminé la première période en étant plus dangereux que l'USG, qui n'a de son côté pas disputé une mi-temps de très haut niveau
40
 Ikwuemesi se fraie un chemin vers le but aux dépens de Burgess, mais il est finalement repris par Patris
38
 Têêêête d'Akimoto sur le corner concédé !! Ca passe juste à côté !
36
 Corner concédé par Scherpen sur un long centre venu de la droite !
28
 Teklab est trouvé dans le rectangle... il remet en retrait à Schrijvers qui frappe au-dessus
28
 L'Union a la possession, mais n'a pas encore vraiment créé de grosse occasion dans le rectangle louvaniste...
25
 Oooh la superbe sortie de Tobe Leysen qui est premier sur un ballon glissé par Patris en contre pour Ait El Hadj ! C'était très bien joué de la part de Louis Patris !
21
 SIEBE SCHRIJVERS ! Coup-franc côté droit bien donné par Maziz, le second ballon arrive à Schrijvers qui jongle et frappe à la retourne... juste au-dessus !
19
 Jolis gestes de Maziz puis Akimoto pour se mettre dans le sens du but, mais Burgess intervient bien d'un tacle glissé
16
 Tentative de frappe lointain de Schoofs... en plein visage de Noé Dussenne, qui reste au sol
13
 Frappe contrée ensuite de Florucz après un contre totalement manqué d'OHL, corner
12
 Long ballon de Schoofs vers Florucz... et corner obtenu par l'attaquant autrichien
9
 OHL récupère des ballons assez haut dans la moitié de terrain unioniste... Leysen intervient bien côté gauche !
7
  Carte jaune pour Óscar Gil Regaño
7
 Oooh, Oscar Gil très en retard sur Guilherme... jaune logique
4
 Excellent ballon côté gauche dans le dos de la défense... Smith crochète deux fois et ne trouve personne ! Le Brésilien a du talent mais ne fait pas forcément le bon choix
1
 Premier dribble de Guilherme Smith côté gauche, avec un petit pont... et un centre repoussé !
1
 OH Louvain - Union SG: 0-0
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

OH Louvain OH Louvain
Leysen Tobe 90' 6.9 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 8/20 (40%)
Plus de stats
Akimoto Takahiro 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Dussenne Noë   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 33/37 (89.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Verlinden Thibaud 78' 6.0 -
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Lakomy Lukasz 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 30/38 (78.9%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Schrijvers Siebe 72' 6.0 -
  • Précision des passes: 21/33 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Gil Regaño Óscar   90' 6.1 -
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Maziz Youssef 89' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/29 (65.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Teklab Henok 72' 6.8 -
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 4/4 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ikwuemesi Chukwubuikem 78' 6.4 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 18' 6.6 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Karim Traoré Abdoul 18' 6.4 -
Plus de stats
Terho Casper 0'  
Maertens Mathieu 1'  
Kaba Sory 12' 6.5 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vlietinck Thibault 0'  
Radelet Theo 0'  
Opoku Davis 12' 6.6 -
Plus de stats
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.5 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 9/21 (42.9%)
Plus de stats
Leysen Fedde 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 37/49 (75.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Burgess Christian   90' 6.8 -
  • Précision des passes: 30/33 (90.9%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 36/43 (83.7%)
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 72' 6.4 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Schoofs Rob 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 49/60 (81.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 62/68 (91.2%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Patris Louis 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/29 (65.5%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Smith Guilherme 80' 6.5 -
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Dribbles réussis: 6/6 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
David Promise 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Florucz Raul 71' 6.3 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 19' 6.4 -
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 10' 6.5 -
Plus de stats
Zeneli Besfort 18' 6.9 -
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
OFFICIEL : la RAAL La Louvière tient sa première recrue hivernale

OFFICIEL : la RAAL La Louvière tient sa première recrue hivernale

23/01

C'est officiel, Nachon Nsingi est un joueur de la RAAL La Louvière. Le club a annoncé la signature de son nouveau buteur ce vendredi après-midi.

Une sacrée tuile pour l'Union : "Il sera absent plusieurs semaines"

Une sacrée tuile pour l'Union : "Il sera absent plusieurs semaines"

09:00

David Hubert n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer concernant Kevin Rodriguez. L'attaquant équatorien sera absent plus longtemps que prévu.

"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

12:20

En cette fin de semaine, l'Union a vu Ousseynou Niang revenir du Sénégal auréolé de la victoire à la CAN. Le sourire du piston gauche était contagieux, il était pourtant da...

OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

13:01

Le champion de Belgique en titre poursuit son mercato actif. L'Union annonce cette fois un départ définitif, vers le club d'un de ses anciens entraîneurs.

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved