Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

Malgré une amélioration dans le jeu par rapport à la semaine dernière, le Standard a une nouvelle fois été puni pour ses pertes de balle et ses errements défensifs, ce vendredi soir face à La Gantoise. Le top 6 s'éloigne sérieusement pour les Rouches, désormais plus que jamais dos au mur.

Rencontre cruciale dans la course au top 6 ce vendredi soir. Le Standard, septième, recevait La Gantoise, sixième, dans un véritable match à six points à Sclessin.

Pour cette rencontre, une seule surprise dans la composition de Vincent Euvrard, qui a opté pour un milieu de terrain à trois têtes et a donc préféré Nayel Mehssatou à Dennis Ayensa. Gustav Mortensen et Teddy Teuma fêtaient leur première titularisation, tandis que Bernard Nguene débutait sur le banc.

Et voici la feuille de match de #Standard - Gand 👇 pic.twitter.com/AJE4s8cMBI — Loïc Woos (@LoicWoos) January 23, 2026

L'ancien Rouche Wilfried Kanga met le Standard au tapis

Contrairement au week-end dernier sur la pelouse de Charleroi, le Standard entame la rencontre avec de bonnes intentions. Dans les premières minutes, Mortensen obtient le premier corner, Teuma apporte un premier danger et Saïd tente sa chance une première fois, sans cadrer (3e). Les Rouches tentent d’enflammer Sclessin en proposant un jeu fluide, mais se font piéger bêtement et assez rapidement.

Auteur d’un bon début de partie, à la récupération comme à la projection, Teddy Teuma perd son premier ballon et voit Skoras le récupérer. L’ancien Brugeois sert Kadri, qui glisse vers Kanga dans la profondeur. L’ancien Rouche déclenche une frappe lourde qui fusille Epolo (0-1, 11e). L’Ivoirien lève les mains au ciel et s’excuse lors de sa célébration, mais vient de placer les Buffalos aux commandes.





Rapidement, le Standard tente de réagir. Via Saïd, qui trouve Roef (13e), puis sur phase arrêtée. Dierckx reprend le coup franc de Teuma au-dessus (17e), tandis que la talonnade de Mehssatou sur le centre de Mortensen manque le cadre de peu (19e). Globalement, le Standard livre une première période plutôt intéressante, mais manque de concrétisation offensivement et n’offre pas toutes les garanties défensives, Ito passant tout près du 0-2 (28e).

Le break n’est toutefois que partie remise. Et comme à Charleroi, c’est la défense centrale du Standard qui est prise à revers. Dierckx est attiré par la déviation de Kanga et laisse de l’espace dans son dos, dont profite Ito. C’est d’abord Hong qui est trouvé par Kanga, mais le Sud-Coréen sert Ito, qui remet ensuite à Kanga. Le mouvement est limpide et Epolo ne peut rien faire. Doublé pour Kanga, le Standard est à terre (0-2, 31e).

Malgré quelques derniers frissons, comme une reprise de la tête de Dierckx sur un nouveau centre de Teuma ou une bonne intervention de Paskotsi devant Saïd, le Standard reste insuffisant malgré ses bonnes intentions et rejoint les vestiaires avec deux buts de retard. "Bougez vos co..." retentit alors des tribunes : le message de Sclessin est clair.

Battu par La Gantoise malgré une meilleure prestation, le Standard voit le top 6 s'envoler

À la pause, Vincent Euvrard tente de changer les choses avec deux remplacements : Dennis Ayensa et Bernard Nguene, qui fête sa première apparition, prennent la place de Nayel Mehssatou et d’Adnane Abid. Cela n’apporte cependant rien, puisque le Standard se crée moins d’occasions face à une Gantoise cette fois regroupée, qui tente d’exploiter les contres pour alourdir la marque.

À l’heure de jeu, c’est Thomas Henry, véritablement conspué par l’intégralité du stade, qui est remplacé par René Mitongo. Mais rien n’y fait : le Standard ne met pratiquement pas Roef à contribution, malgré quelques situations intéressantes, tandis que chez les Buffalos, Araujo et Kanga tentent de faire 0-3, sans succès. Dans l'autre sens, Hautekiet trouve la latte et passe à quelques centimètres de relancer le Standard (75e).

Dans les dernières minutes, Kanga s'offre même un triplé avec une reprise de la tête victorieuse sur corner (0-3, 85e). Et ce n'est pas tout, puisque dans la foulée, Paskotsi vient à son tour alourdir l'écart en apportant sa contribution personnelle : 0-4 (88e). Wilfried Kanga sort applaudi par Sclessin, qui siffle ses propres joueurs.

C’est presque dans la résignation générale que ce vendredi soir se termine à Sclessin. Sifflés par leurs supporters, les Rouches sont battus pour la troisième fois consécutive en championnat et laissent filer La Gantoise dans la course au top 6. Le Clasico de la semaine prochaine fera déjà office de dernière chance pour les Liégeois, qui pourraient ensuite encore disputer 17 matchs amicaux d’ici à la fin de la saison.