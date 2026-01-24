OH Louvain OH Louvain
0-0
Union SG Union SG
ohlOH Louvain
Union SG
Date: 24/01/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 22

L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement
Photo: © photonews

OHL aura d'énormes regrets : les Louvanistes auraient dû l'emporter face à une Union diminuée et épuisée.

Privée de plusieurs titulaires, l'Union Saint-Gilloise a eu du mal à se mettre en route face à OHL. Les arabesques de Guilherme Smith, côté gauche, poseront problème à Oscar Gil mais le Brésilien ne fait pas toujours le bon choix. 

Les occasions manquent à l'appel des deux côtés, et la première alerte est même en faveur d'OHL : Siebe Schrijvers, sur un coup-franc côté droit, envoie le second ballon de peu au-dessus (21e). En contre, Tobe Leysen doit tout de même sortir au devant de Ait El Hadj après une belle action signée Patris (25e). 

L'Union a eu chaud à Den Dreef 

Le même Ait El Hadj se loupera ensuite de lui-même sur un autre bon ballon (32e), mais les occasions unionistes sont rares malgré la possession. Au contraire, OHL, conscient qu'il y a un coup à jouer face à ce leader diminué, y croit : Schrijvers frappe à nouveau au-dessus (28e), Akimoto place une tête juste à côté (38e). Les Louvanistes se seront procurés les plus belles opportunités de la première période.

Mais ce ne sera rien comparé à la seconde : l'Union ne remonte pas plus inspirée sur la pelouse. Même en termes de concentration, les hommes de David Hubert ne sont pas là, et Schrijvers en profite pour trouver Maziz sur un coup-franc rapidement joué - ce dernier trouve, lui, le poteau (51e). 

Plus grosse alerte encore deux minutes plus tard : Smith touche le ballon de la main dans son rectangle avant de se relancer... mais le penalty initialement sifflé est annulé après que Mr Allaert ait consulté la VAR, ce qui vaut un carton rouge à Tibor Balog, adjoint de Felice Mazzù (55e). 

L'Union a eu chaud, et réagit : enfin, une vraie occasion survient, provoquée par un superbe dribble de Raul Florucz côté droit - mais la reprise de Zorgane passe de peu au-dessus (63e). L'Algérien trouve Leysen un peu plus tard sur une nouvelle frappe, cette fois cadrée (68e).

Van de Perre suspendu contre Bruges 

Un temps fort qui prend vite fin : Van de Perre est forcé de commettre une faute grossière sur l'excellent Sakamoto, est averti (il manquera donc le match contre Bruges) et sur le coup-franc suivant, Noé Dussenne passe tout près du 1-0 (70e). Le pauvre Van de Perre est furieux : il avait dû dépanner dans l'axe de la défense ce soir, suite aux suspensions, déjà, de Sykes et Mac Allister. 

Malgré les changements amenés par Hubert (et notamment les quelques centres signés Zeneli), OHL continue à être la meilleure équipe sur le terrain : Traoré passe à un contrôle réussi près d'un face-à-face avec Scherpen (80e), qui passe lui-même à un hors-jeu près de commettre un penalty à son tour (89e).

Somme toute, au terme d'un temps additionnel de folie qui voit OHL multiplier les occasions d'enfin marquer, l'Union s'en sort bien, très bien avec ce 0-0 final... qui suffit pour rester en tête. Pour combien de temps ? 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

OH Louvain OH Louvain
Leysen Tobe 90' 6.9 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 8/21 (38.1%)
Plus de stats
Akimoto Takahiro 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Dussenne Noë   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 34/40 (85%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Verlinden Thibaud 78' 6.0 -
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Lakomy Lukasz 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 36/45 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Schrijvers Siebe 72' 6.0 -
  • Précision des passes: 21/33 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Gil Regaño Óscar   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Maziz Youssef 89' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/29 (65.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Teklab Henok 72' 6.1 -
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 4/4 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ikwuemesi Chukwubuikem 78' 6.4 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 18' 6.8 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Karim Traoré Abdoul 18' 6.5 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Terho Casper 0'  
Maertens Mathieu 1' 6.7  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Kaba Sory   12' 6.4 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vlietinck Thibault 0'  
Radelet Theo 0'  
Opoku Davis 12' 6.5 -
Plus de stats
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 8.5 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 11/25 (44%)
Plus de stats
Leysen Fedde 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 41/55 (74.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Burgess Christian   90' 6.8 -
  • Précision des passes: 33/36 (91.7%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 39/47 (83%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 72' 6.3 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Schoofs Rob 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 50/62 (80.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 65/72 (90.3%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Patris Louis 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 19/29 (65.5%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Smith Guilherme 80' 6.5 -
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Dribbles réussis: 6/6 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
David Promise 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 8/13 (61.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Florucz Raul 71' 6.3 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 19' 6.8 -
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 10' 6.6 -
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 18' 6.7 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Revivre OH Louvain - Union SG

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 13:30 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved