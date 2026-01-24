L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

OHL aura d'énormes regrets : les Louvanistes auraient dû l'emporter face à une Union diminuée et épuisée.

Privée de plusieurs titulaires, l'Union Saint-Gilloise a eu du mal à se mettre en route face à OHL. Les arabesques de Guilherme Smith, côté gauche, poseront problème à Oscar Gil mais le Brésilien ne fait pas toujours le bon choix.

Les occasions manquent à l'appel des deux côtés, et la première alerte est même en faveur d'OHL : Siebe Schrijvers, sur un coup-franc côté droit, envoie le second ballon de peu au-dessus (21e). En contre, Tobe Leysen doit tout de même sortir au devant de Ait El Hadj après une belle action signée Patris (25e).

L'Union a eu chaud à Den Dreef

Le même Ait El Hadj se loupera ensuite de lui-même sur un autre bon ballon (32e), mais les occasions unionistes sont rares malgré la possession. Au contraire, OHL, conscient qu'il y a un coup à jouer face à ce leader diminué, y croit : Schrijvers frappe à nouveau au-dessus (28e), Akimoto place une tête juste à côté (38e). Les Louvanistes se seront procurés les plus belles opportunités de la première période.

Mais ce ne sera rien comparé à la seconde : l'Union ne remonte pas plus inspirée sur la pelouse. Même en termes de concentration, les hommes de David Hubert ne sont pas là, et Schrijvers en profite pour trouver Maziz sur un coup-franc rapidement joué - ce dernier trouve, lui, le poteau (51e).





Plus grosse alerte encore deux minutes plus tard : Smith touche le ballon de la main dans son rectangle avant de se relancer... mais le penalty initialement sifflé est annulé après que Mr Allaert ait consulté la VAR, ce qui vaut un carton rouge à Tibor Balog, adjoint de Felice Mazzù (55e).

L'Union a eu chaud, et réagit : enfin, une vraie occasion survient, provoquée par un superbe dribble de Raul Florucz côté droit - mais la reprise de Zorgane passe de peu au-dessus (63e). L'Algérien trouve Leysen un peu plus tard sur une nouvelle frappe, cette fois cadrée (68e).

Van de Perre suspendu contre Bruges

Un temps fort qui prend vite fin : Van de Perre est forcé de commettre une faute grossière sur l'excellent Sakamoto, est averti (il manquera donc le match contre Bruges) et sur le coup-franc suivant, Noé Dussenne passe tout près du 1-0 (70e). Le pauvre Van de Perre est furieux : il avait dû dépanner dans l'axe de la défense ce soir, suite aux suspensions, déjà, de Sykes et Mac Allister.

Malgré les changements amenés par Hubert (et notamment les quelques centres signés Zeneli), OHL continue à être la meilleure équipe sur le terrain : Traoré passe à un contrôle réussi près d'un face-à-face avec Scherpen (80e), qui passe lui-même à un hors-jeu près de commettre un penalty à son tour (89e).

Somme toute, au terme d'un temps additionnel de folie qui voit OHL multiplier les occasions d'enfin marquer, l'Union s'en sort bien, très bien avec ce 0-0 final... qui suffit pour rester en tête. Pour combien de temps ?