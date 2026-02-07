Date: 07/02/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 24

Charleroi accueille le Cercle de Bruges. Hans Cornelis réalise plusieurs changements en vue de la Coupe de Belgique.

Temps   Mi-temps 
Scott Crabbé depuis Charleroi


Arbitre 		Mi-temps


45+5
 Charleroi pousse
Les Zèbres veulent refaire une partie de leur retard avant la pause mais sont imprécis dans le dernier geste
45+3
 Le Cercle à dix
Deux joueurs brugeois fondent sur Khalifi, qui pousse son ballon au dernier moment, Diakité tombe dans le panneau et lui plante ses crampons en pleinr cheville, Charleroi poursuivra la partie en supériorité numérique
45+3
  Carte rouge pour Oumar Diakite
45
 Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
44
 Diakité au sol
Les soigneurs du Cercle interviennent
42
 Coup franc brugeois
Charleroi se dégage en touche
41
 Ousou très nerveux
Le capitaine carolo répond aux provocations de plusieurs joueurs du Cercle, l'arbitre vient le calmer
40
 Encore un arrêt pour Delavallée
Cette fois, c'est Gerkens qui est autorisé à pénétrer dans le rectangle et frapper
35
 1-3 ! La défense de Charleroi n'est nulle part !
En massant trois joueurs dans la surface, le Cercle pousse son adversaire à la faute. Diakité a tout le temps pour contrôler et ajuster Delavallée, les Brugeois prennent deux buts d'avance !
35

But 		But de Oumar Diakite (Flavio Nazinho)
32
 Le Cercle encore dangereux
Adewumi met Keita dans sa poche et frappe, Delavallée repousse dans l'axe, Diakite reprend au-dessus.
29
 Charleroi surpris pour la deuxième fois de la soirée
Rentrée en touche brugeoise, ballon repoussé dans l'axe, Nazinho en profite pour armer, il place hors de portée de Delavallée, 1-2.
29

But 		But de Flavio Nazinho
26
 Arrêt de Delavallée
Second ballon gagné par les Brugeois et Adewumi, qui s'avance et frappe, Delavallée repousse comme il peut
25
 Frappe de Gaudin
Grand pont suivi d'une frappe des 20 mètres, sans problème pour Warleson
22
 Le Cercle force un corner
Pas le premier ballon perdu par Khalifi, le Cercle en profite pour mettre le nez à la fenêtre. Mais Charleroi se dégage.
18
 Scheidler ne tremble pas ! 1-1 !
Warleson était parti du bon côté mais ne peut rien, Charleroi égalise rapidement !
18

But 		But de Aurélien Scheidler (Coup de pied de réparation)
17
 Penalty pour Charleroi
L'arbitre est appelé à l'écran et accorde son deuxième penalty de la soirée !
16
 Le VAR observe la phase
Deux penaltys en cinq minutes ? Réponse bientôt
14
 Charleroi réclame un penalty à son tour
Centre de Blu, Scheidler dévie pour Romsaas, qui s'écroule dans le rectangle
12
 Magnée ne tremble pas ! 0-1
Delavallée est pris à contre-pied, le Cercle prend les devants à la surprise générale
11
 Penalty pour le Cercle !
Sans surprise dans ce genre de cas, l'arbitre suit la décision du VAR et accorde penalty !
9

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Cercle de Bruges
8
 Le Cercle réclame un penalty, le VAR intervient
Gaudin se dégage de manière assez hésitante, le Cercle estime que le ballon a touché sa main au passage...et l'arbitre est appelé par le VAR !
8
 Penalty à suivre pour Cercle de Bruges? Le VAR analyse la phase.
6
 Bon centre de Blum en première intention
Pflücke se préparait à reprendre, mais la défense du Cercle intervient
3
 Charleroi veut mettre du rythme
Pflücke manifeste déjà beaucoup d'envie pour jouer vite et trouver l'espace
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Charleroi - Cercle de Bruges: 0-0
18:11
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Mabourg est moins rempli qu'il y a trois jours contre l'Union
18:07
 Une place dans le top 6 à assurer
En cas de victoire ce soir, Charleroi reviendra à hauteur d'Anderlecht et prendra provisoirement trois points d'avance sur Gand et Malines.
17:36
 Cinq changements dans le onze des Zèbres
Antoine Bernier est suspendu, Parfait Guiagon ménagé. Jakob Romsaas et Antoine Colassin en profitent pour débuter. Dans l'entrejeu, Titraoui débute lui aussi sur le banc, cela profite à Yassine Khalifi. En défense, Mardochée Nzita et malade, Van den Kerkhof préservé. Jules Gaudin et Lewin Blum sont ainsi alignés comme latéraux.
17:34
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Charleroi et le Cercle de Bruges
Charleroi (Charleroi - Cercle de Bruges)
Charleroi: Martin Delavallee - Lewin Blum - Cheick Keita - Aiham Ousou - Jules Gaudin - Etienne Camara - Yassine Khalifi - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Antoine Colassin - Aurélien Scheidler
Banc: Robin Denuit - Kevin Van Den Kerkhof - Filip Szymczak - Parfait Guiagon - Yacine Titraoui - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Quentin Benaets - Mory Kera

Cercle de Bruges (Charleroi - Cercle de Bruges)
Cercle de Bruges: Warleson - Gary Magnée - Emmanuel Kakou - Christiaan Ravych - Flavio Nazinho - Hannes Van der Bruggen - Lawrence Agyekum - Edan Diop - Pieter Gerkens - Oluwaseun Adewumi - Oumar Diakite
Banc: Charles Herrmann - Dante Vanzeir - Ibrahim Diakite - Steve Ngoura - Valy Konate - Ibrahima Diaby - Maxime Delanghe - Heriberto Jurado - Nils De Wilde

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin  
Blum Lewin  
Keita Cheick  
Ousou Aiham  
Gaudin Jules  
Camara Etienne  
Khalifi Yassine  
Pflücke Patrick  
Romsaas Jakob Napoleon  
Colassin Antoine  
Scheidler Aurélien  
Banc
Denuit Robin  
Van Den Kerkhof Kevin  
Szymczak Filip  
Guiagon Parfait  
Titraoui Yacine  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Benaets Quentin  
Kera Mory  
 

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Warleson  
Magnée Gary  
Kakou Emmanuel  
Ravych Christiaan  
Nazinho Flavio  
Van der Bruggen Hannes  
Agyekum Lawrence  
Diop Edan  
Gerkens Pieter  
Adewumi Oluwaseun  
Diakite Oumar  
Banc
Herrmann Charles  
Vanzeir Dante  
Diakite Ibrahim  
Ngoura Steve  
Konate Valy  
Diaby Ibrahima  
Delanghe Maxime  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  

présentation (du match)

Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges
Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges
Photo: © photonews

Charleroi accueillera le Cercle de Bruges en début de soirée. Les Zèbres veulent continuer sur leur lancée entre leurs deux matchs de Coupe face à l'Union.

C'est un choix de luxe qui commence à s'offrir à Hans Cornelis : fera-t-il souffler quelques-unes de ses forces vives pour garder un peu de fraîcheur dans l'équipe en vue du match de Coupe de Belgique à l'Union ? Ou alignera-t-il son équipe type pour ne pas compromettre les chances de ses Zèbres de finir dans le top 6 ?

Le Sporting veut jouer sur les deux tableaux. Mais quelques changements ne sont pas à exclure : "On recherche un peu de fraîcheur. En ce sens, il y aura peut-être un peu de turnover. Mardo (Nzita) est un peu malade. Il sera là demain mais peut-être que Jules Gaudin commencera. Je ne vais pas faire de cadeaux mais c'est important que tout le monde se sente concerné, même si je ne vais pas réaliser sept changements", a expliqué Cornelis, cité par La Dernière Heure.

Bernier suspendu

Les Carolos devront aussi composer sans Antoine Bernier, suspendu après avoir écopé de son cinquième carton jaune contre Saint-Trond : "Antoine apporte beaucoup par ses courses dans le dos de la défense adverse et son intensité".

Pour pallier son absence, plusieurs options s'offrent à Cornelis, comme titulariser Lewin Blum derrière pour permettre à Kevin Van den Kerkhof un cran plus haut, une configuration qu'il connaît déjà bien. Mais Patrick Pflücke pourrait aussi être déplacé à droite, permettant à Jakob Romsaas ou Antoine Colassin de recevoir leur chance au coeur du jeu.

Les compositions probables :

Charleroi : Delavallée - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Gaudin - Camara, Titraoui - Pflücke, Romsaas, Guiagon - Scheidler

Cercle : Delanghe - Magnée, Ravych, Kondo, Nazinho - Van der Bruggen, Diaby, Gerkens - Diop, Ngoura, Adewumi

