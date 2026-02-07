Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

Charleroi s'est incliné 3-4 face au Cercle de Bruges. Les Zèbres ont pris un très mauvais départ, avant de pousser à onze contre dix pendant toute la deuxième mi-temps.

Eh oui, entre ses deux matchs de Coupe contre l'Union, Charleroi devait aussi assurer le week-end pour confirmer sa place dans le top 6. Le match de mercredi au Parc Duden était cependant déjà dans tous les esprits : Hans Cornelis a opéré pas moins de cinq changements dans son onze de base.

Et ce, dans tous les secteurs : Antoine Bernier étant suspendu et Parfait Guiagon ménagé, Jakob Romsaas et Antoine Colassin en profitent pour débuter. Dans l'entrejeu, Yacine Titraoui a lui aussi débuté sur le banc, cela a profité à Yassine Khalifi. En défense, Mardochée Nzita était malade, Van den Kerkhof préservé. Jules Gaudin et Lewin Blum ont ainsi été alignés comme latéraux.

Le Mambourg pris à froid

C'est l'un des nouveaux venus du onze de base, en l'occurrence Jules Gaudin, qui a lancé la rencontre bien malgré lui en concédant un penalty après dix minutes pour une faute de main oubliée par l'arbitre mais facilement repérée par le VAR. Gary Magnée a ainsi mis le Cercle aux commandes depuis les onze mètres (11e, 0-1).

Très prompt à la gâchette, les arbitres vidéo ont encore appelé Bert Put cinq minutes plus tard pour la deuxième situation chaude de la rencontre, cette fois dans le rectangle brugeois pour une poussée sur Jakob Romsaas. Aurélien Scheidler a profité de l'aubaine pour égaliser : 1-1, sans une seule occasion de plein jeu.







Rapidement revenu au score, Charleroi a bien cru être lancé dans sa rencontre. Mais le Mambourg a vite vu que ses Zèbres n'étaient pas dans le coup. Peu avant la demi-heure, Nazinho a profité d'une rentrée en touche renvoyée plein axe pour remettre les siens aux commandes (28e, 1-2).

Fameusement ennuyé par le nombre de joueurs massés dans le rectangle par son adversaire, le Sporting a une nouvelle fois plié cinq minutes plus tard. Laissé libre dans le box, Oumar Diakité a eu tout le loisir de contrôler et ajuster Martin Delavallée (34e, 1-3).

Trois buts encaissés en un peu plus d'une demi-heure : Charleroi était dans le dur et a d'ailleurs concédé d'autres occasions avant la pause. Mais le Cercle n'est pas avant-derniers pour rien : alors que les Brugeois avaient tout en main, ils se sont compliqués la vie juste avant la pause. Buteur dix minutes plus tôt, Diakité a vu rouge pour une vilaine semelle sur Yassine Khalifi.

L'arbitrage au coeur des débats

En supériorité numérique pour une mi-temps entière, les Carolos ont opéré deux changements avec les montées de Yacine Titraoui et Parfait Guiagon au détriment de Yassine Khalifi et Antoine Colassin. L'entrée au jeu de Guiagon a complètement changé la dynamique. Après un premier bon centre repris à côté par Aurélien Scheidler et un véritable obus sur la latte, le petit Ivoirien a réduit le score à l'heure de jeu après un beau relais avec Etienne Camara dans le rectangle (60e, 2-3).

Alors que le Mambourg retrouvait de la voix, la partie a une nouvelle fois basculé sur un accrochage sur corner dans le rectangle carolo. Appelé à l'écran pour la troisième fois de la soirée, Bert Put a une nouvelle fois désigné le point de penalty, permettant à Gary Magnée de s'offrir un doublé des onze mètres pour redonner deux buts d'avance au Cercle.

Sans surprise, le jeu s'est poursuivi dans une seule moitié de terrain. A force d'insister, Charleroi est une nouvelle fois parvenu à réduire l'écart, sur une frappe de Guiagon repoussée par Warleson dans les pieds de Kevin Van den Kerkhof (80e, 3-4).

Galvanisés, les Zèbres ont poussé jusqu'au bout, avec notamment une reprise d'Aiham Ousou juste au-dessus du but et une reprise de Scheidler déviée par l'extérieur du poteau. La fin de match aura été à la hauteur du reste de la rencontre avec deux sauvetages sur la ligne de Christiaan Ravych pour empêcher le 4-4 et une carte rouge pour Jules Gaudin au bout du temps additionnel.

Au bout du compte, le Cercle de Bruges a conservé son avantage jusqu'au bout pour s'imposer au terme d'un match homérique. Le Sporting concède sa première défaite sous Hans Cornelis et manque l'occasion de revenir à hauteur d'Anderlecht et pourrait être bouté hors du top 6 par Malines et La Gantoise.