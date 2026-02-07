Date: 07/02/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 24
Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !
Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

Charleroi s'est incliné 3-4 face au Cercle de Bruges. Les Zèbres ont pris un très mauvais départ, avant de pousser à onze contre dix pendant toute la deuxième mi-temps.

Eh oui, entre ses deux matchs de Coupe contre l'Union, Charleroi devait aussi assurer le week-end pour confirmer sa place dans le top 6. Le match de mercredi au Parc Duden était cependant déjà dans tous les esprits : Hans Cornelis a opéré pas moins de cinq changements dans son onze de base.

Et ce, dans tous les secteurs : Antoine Bernier étant suspendu et Parfait Guiagon ménagé, Jakob Romsaas et Antoine Colassin en profitent pour débuter. Dans l'entrejeu, Yacine Titraoui a lui aussi débuté sur le banc, cela a profité à Yassine Khalifi. En défense, Mardochée Nzita était malade, Van den Kerkhof préservé. Jules Gaudin et Lewin Blum ont ainsi été alignés comme latéraux.

Le Mambourg pris à froid

C'est l'un des nouveaux venus du onze de base, en l'occurrence Jules Gaudin, qui a lancé la rencontre bien malgré lui en concédant un penalty après dix minutes pour une faute de main oubliée par l'arbitre mais facilement repérée par le VAR. Gary Magnée a ainsi mis le Cercle aux commandes depuis les onze mètres (11e, 0-1). 

Très prompt à la gâchette, les arbitres vidéo ont encore appelé Bert Put cinq minutes plus tard pour la deuxième situation chaude de la rencontre, cette fois dans le rectangle brugeois pour une poussée sur Jakob Romsaas. Aurélien Scheidler a profité de l'aubaine pour égaliser : 1-1, sans une seule occasion de plein jeu.



Rapidement revenu au score, Charleroi a bien cru être lancé dans sa rencontre. Mais le Mambourg a vite vu que ses Zèbres n'étaient pas dans le coup. Peu avant la demi-heure, Nazinho a profité d'une rentrée en touche renvoyée plein axe pour remettre les siens aux commandes (28e, 1-2).

Fameusement ennuyé par le nombre de joueurs massés dans le rectangle par son adversaire, le Sporting a une nouvelle fois plié cinq minutes plus tard. Laissé libre dans le box, Oumar Diakité a eu tout le loisir de contrôler et ajuster Martin Delavallée (34e, 1-3).

Trois buts encaissés en un peu plus d'une demi-heure : Charleroi était dans le dur et a d'ailleurs concédé d'autres occasions avant la pause. Mais le Cercle n'est pas avant-derniers pour rien : alors que les Brugeois avaient tout en main, ils se sont compliqués la vie  juste avant la pause. Buteur dix minutes plus tôt, Diakité a vu rouge pour une vilaine semelle sur Yassine Khalifi.

L'arbitrage au coeur des débats

En supériorité numérique pour une mi-temps entière, les Carolos ont opéré deux changements avec les montées de Yacine Titraoui et Parfait Guiagon au détriment de Yassine Khalifi et Antoine Colassin. L'entrée au jeu de Guiagon a complètement changé la dynamique. Après un premier bon centre repris à côté par Aurélien Scheidler et un véritable obus sur la latte, le petit Ivoirien a réduit le score à l'heure de jeu après un beau relais avec Etienne Camara dans le rectangle (60e, 2-3).

Alors que le Mambourg retrouvait de la voix, la partie a une nouvelle fois basculé sur un accrochage sur corner dans le rectangle carolo. Appelé à l'écran pour la troisième fois de la soirée, Bert Put a une nouvelle fois désigné le point de penalty, permettant à Gary Magnée de s'offrir un doublé des onze mètres pour redonner deux buts d'avance au Cercle.

Sans surprise, le jeu s'est poursuivi dans une seule moitié de terrain. A force d'insister, Charleroi est une nouvelle fois parvenu à réduire l'écart, sur une frappe de Guiagon repoussée par Warleson dans les pieds de Kevin Van den Kerkhof (80e, 3-4).

Galvanisés, les Zèbres ont poussé jusqu'au bout, avec notamment une reprise d'Aiham Ousou juste au-dessus du but et une reprise de Scheidler déviée par l'extérieur du poteau. La fin de match aura été à la hauteur du reste de la rencontre avec deux sauvetages sur la ligne de Christiaan Ravych pour empêcher le 4-4 et une carte rouge pour Jules Gaudin au bout du temps additionnel.

Au bout du compte, le Cercle de Bruges a conservé son avantage jusqu'au bout pour s'imposer au terme d'un match homérique. Le Sporting concède sa première défaite sous Hans Cornelis et manque l'occasion de revenir à hauteur d'Anderlecht et pourrait être bouté hors du top 6 par Malines et La Gantoise.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 5.67 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Blum Lewin   90' 5.33 -
  • Précision des passes: 42/50 (84%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/10 (10%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
  • Ballons perdus: 30
Plus de stats
Keita Cheick 69' 6.08 -
  • Précision des passes: 47/48 (97.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ousou Aiham   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 58/61 (95.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Gaudin Jules   90' 5.52 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 47/54 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Camara Etienne A 74' 7.18 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 46/55 (83.6%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des longs ballons: 6/14 (42.9%)
Plus de stats
Khalifi Yassine 45' 6.17 -
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 90' 6.25 -
  • Précision des passes: 41/50 (82%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/13 (15.4%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
  • Ballons perdus: 25
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 90' 6.47 -
  • Précision des passes: 33/40 (82.5%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Colassin Antoine 45' 5.88 -
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 90' 7.08 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Van Den Kerkhof Kevin 21' 6.57 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Szymczak Filip 16' 6.72 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Guiagon Parfait  45' 7.62 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/6
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 45' 7.2 -
  • Précision des passes: 43/46 (93.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Benaets Quentin 0'  
Denuit Robin 0'  
Kera Mory 0'  
 

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Warleson 90' 6.6 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 2
Plus de stats
Magnée Gary ⚽ ⚽ 90' 6.1 -
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 2
  • Précision des passes: 13/24 (54.2%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/12 (8.3%)
Plus de stats
Kakou Emmanuel 90' 5.68 -
  • Précision des passes: 15/26 (57.7%)
  • Précision des longs ballons: 4/17 (23.5%)
Plus de stats
Ravych Christiaan 90' 6.14 -
  • Précision des passes: 10/18 (55.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Nazinho Flavio  90' 6.69 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Van der Bruggen Hannes A 86' 6.51 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Agyekum Lawrence 61' 6.05 -
  • Précision des passes: 5/10 (50%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Diop Edan 45' 5.95 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Gerkens Pieter 90' 6.34 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Adewumi Oluwaseun 61' 6.5 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Diakite Oumar  45' 7.08 -
  • Buts: 1
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Diakite Ibrahim   29' 5.41 -
Plus de stats
Ngoura Steve 29' 6.85 -
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Herrmann Charles 0'  
Konate Valy 0'  
Vanzeir Dante 0'  
Diaby Ibrahima 45' 5.74 -
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils   4' 5.56  
Plus de stats
Revivre Charleroi - Cercle de Bruges
Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

20:22

Charleroi s'est incliné 3-4 face au Cercle de Bruges. Les Zèbres ont pris un très mauvais départ, avant de pousser à onze contre dix pendant toute la deuxième mi-temps.

présentation (du match)

Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

12:20

Charleroi accueillera le Cercle de Bruges en début de soirée. Les Zèbres veulent continuer sur leur lancée entre leurs deux matchs de Coupe face à l'Union.

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 0-0 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved