Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

Date: 08/02/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 24
Comme la saison dernière, le Standard devra créer l'exploit pour s'imposer au Club de Bruges, ce dimanche. Les Rouches pourraient encore croire au top 6 en cas de victoire, mais doivent avant tout penser à ramener quelque chose de leur déplacement en Venise du Nord.

Après sa victoire dans le Clasico face au Sporting d'Anderlecht, le Standard poursuit sa série d'affrontements contre les pensionnaires du top 6 et se déplace au Club de Bruges, ce dimanche (18h30).

Huitièmes du classement à l'aube de cette 24e journée, les joueurs de Vincent Euvrard ont perdu beaucoup de terrain en début d'année civile, mais n'ont mathématiquement pas encore dit leur dernier mot dans la course au top 6.

Mais pour encore y croire, c'est un véritable exploit que les Rouches devront réaliser en Venise du Nord. Le même que la saison dernière, où le Matricule 16 s'était imposé 1-2 à la surprise générale.

Le Standard aura besoin d'un exploit au Club de Bruges

Une rencontre que le Standard avait disputée sous les ordres d'Ivan Leko, aujourd'hui assis dans le camp d'en face. L'entraîneur croate est donc bien placé pour savoir que ses joueurs devront garder leur concentration au maximum pour ne pas se faire surprendre.


Déséquilibrée sur le papier, cette rencontre pourrait livrer un réel spectacle si le Standard parvient à tenir la dragée haute aux Brugeois. Suivez toutes les évolutions de cette partie en direct commenté sur Walfoot.be.

Comparatif FC Bruges - Standard

Classement

3
9

Points

44
30

Gagner

14
9

Perdre

7
11

Buts inscrits

42
20

Buts reçus

29
29

Cartes jaunes

32
47

Cartes rouges

2
7

face-à-face remportés

31
19
24
27/09 18:15 Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
23/02 13:30 FC Bruges FC Bruges 1-2 Standard Standard
04/08 18:30 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
03/12 18:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 Standard Standard
08/10 13:30 Standard Standard 2-1 FC Bruges FC Bruges
12/03 13:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 Standard Standard
18/09 18:30 Standard Standard 3-0 FC Bruges FC Bruges
23/01 13:30 Standard Standard 2-2 FC Bruges FC Bruges
07/11 13:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Standard Standard
04/03 20:45 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
31/01 13:30 FC Bruges FC Bruges 3-1 Standard Standard
17/10 20:45 Standard Standard 1-1 FC Bruges FC Bruges
12/02 20:30 Standard Standard 0-0 FC Bruges FC Bruges
27/10 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-1 Standard Standard
16/05 20:30 Standard Standard 2-0 FC Bruges FC Bruges
08/04 20:30 FC Bruges FC Bruges 4-0 Standard Standard
02/12 14:30 FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
07/10 18:00 Standard Standard 3-1 FC Bruges FC Bruges
22/07 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Standard Standard
13/05 18:00 Standard Standard 1-1 FC Bruges FC Bruges
22/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 4-4 Standard Standard
25/02 18:00 Standard Standard 1-1 FC Bruges FC Bruges
08/02 21:00 FC Bruges FC Bruges 3-2 Standard Standard
31/01 20:45 Standard Standard 4-1 FC Bruges FC Bruges
27/08 14:30 FC Bruges FC Bruges 4-0 Standard Standard
22/01 14:30 Standard Standard 0-3 FC Bruges FC Bruges
28/08 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Standard Standard
23/07 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Standard Standard
20/03 16:00 FC Bruges FC Bruges 1-2 Standard Standard
13/12 14:30 Standard Standard 2-0 FC Bruges FC Bruges
30/08 14:30 FC Bruges FC Bruges 7-1 Standard Standard
02/05 18:00 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
06/04 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Standard Standard
14/12 14:30 Standard Standard 1-3 FC Bruges FC Bruges
05/10 14:30 FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
11/05 14:30 Standard Standard 0-1 FC Bruges FC Bruges
21/04 14:30 FC Bruges FC Bruges 0-0 Standard Standard
02/03 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Standard Standard
10/11 14:30 Standard Standard 0-0 FC Bruges FC Bruges
12/05 14:30 Standard Standard 2-4 FC Bruges FC Bruges
01/04 14:30 FC Bruges FC Bruges 0-2 Standard Standard
23/12 14:30 Standard Standard 1-3 FC Bruges FC Bruges
02/09 14:30 FC Bruges FC Bruges 4-2 Standard Standard
01/05 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 Standard Standard
12/04 20:30 Standard Standard 1-1 FC Bruges FC Bruges
04/03 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Standard Standard
06/11 20:30 Standard Standard 2-1 FC Bruges FC Bruges
07/05 20:30 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
25/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Standard Standard
06/03 18:00 Standard Standard 2-2 FC Bruges FC Bruges
31/10 15:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Standard Standard
21/02 16:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Standard Standard
19/02 19:30 Standard Standard 2-2 FC Bruges FC Bruges
09/11 19:30 FC Bruges FC Bruges 0-1 Standard Standard
08/11 20:30 Standard Standard 3-1 FC Bruges FC Bruges
09/05 20:00 Standard Standard 2-0 FC Bruges FC Bruges
14/12 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-4 Standard Standard
17/02 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-2 Standard Standard
02/09 20:30 Standard Standard 2-1 FC Bruges FC Bruges
26/05 20:45 FC Bruges FC Bruges 1-0 Standard Standard
12/05 20:00 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
10/12 13:00 FC Bruges FC Bruges 4-4 Standard Standard
27/02 19:00 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
26/02 15:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Standard Standard
21/09 20:30 Standard Standard 2-0 FC Bruges FC Bruges
02/09 19:30 FC Bruges FC Bruges 5-0 FF Standard Standard
11/04 19:00 Standard Standard 1-3 FC Bruges FC Bruges
10/04 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Standard Standard
29/10 20:40 Standard Standard 1-4 FC Bruges FC Bruges
28/10 19:30 FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
01/05 18:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Standard Standard
05/12 20:30 Standard Standard 3-1 FC Bruges FC Bruges
15/02 20:00 FC Bruges FC Bruges 4-2 Standard Standard
13/09 20:00 Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 13:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 18:30 Standard Standard
KV Malines KV Malines 19:15 Antwerp Antwerp
