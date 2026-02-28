Anderlecht Anderlecht
5-1
OH Louvain OH Louvain
andAnderlecht
ohlOH Louvain
0-1
7' Óscar Gil Regaño
Ewoud Pletinckx 29'
1-1
Thorgan Hazard 47'
2-1
(Thorgan Hazard) Mihajlo Cvetkovic 52'
3-1
Thorgan Hazard (Pen) 71'
4-1
Adriano Bertaccini 90+4'
5-1
Date: 28/02/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 27
Cette fois, c'est la bonne : Anderlecht bat OHL et est presque assuré des Playoffs
Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Cette fois, c'est la bonne : Anderlecht bat OHL et est presque assuré des Playoffs
Photo: © photonews

Anderlecht a beau avoir été mené sur un but splendide d'OHL, les Mauves n'ont pas tremblé. Jérémy Taravel a réussi son pari : on ne voit pas comment le top 6 peut échapper au Sporting désormais.

Alors que le Standard avait encore perdu des points et que Genk et Gand s'affrontent ce dimanche, ce qui signifie qu'au moins un autre des poursuivants d'Anderlecht en perdra également, une victoire ce samedi face à OHL pouvait être synonyme, si pas mathématiquement, au moins dans les faits, de qualification pour les Playoffs.

Mais il est écrit que le RSCA n'aura pas la tâche facile. Après avoir été mauvais mais efficace à Zulte Waregem, Anderlecht commence une fois de plus assez mal son match face à Louvain. Chukwubuikem Ikwuemesi pèse sur la défense, et dès le premier coup-franc, une frappe monstrueuse d'Oscar Gil se loge sous la latte de Coosemans et rebondit derrière la ligne (9e, 0-1). 

Anderlecht réagit sans briller 

Hazard, plus vraiment faux 9, trouve les espaces pour lancer Degreef côté droit mais les centres sont imprécis. Si De Cat est très inspiré, c'est moins le cas de Llansana, qui perd beaucoup de ballons. Mais c'est une perte de balle de Maziz qui va relancer le Sporting : Tristan Degreef en profite, envoie un centre-tir qu'Ewoud Pletinckx met dans ses propres filets (1-1, 28e). 

Le RSCA a repris pied, même si le jeu collectif n'est pas très fluide et que le Lotto Park s'en agace. Un coup de génie de De Cat (qui d'autre?) fait la différence : il efface son homme le long de la ligne de but et trouve Moussa Diarra (36e), mais le but est annulé pour un hors-jeu au début de la phase.

Hazard et Cvetkovic assurent les Playoffs

Au retour des vestiaires, il ne faudra cependant pas longtemps avant que la différence se fasse. Dès la première phase offensive, un bon coup-franc plein axe est transformé avec finesse par Thorgan Hazard (48e, 2-1). C'est ensuite Mihajlo Cvetkovic, sur un coup-franc - encore - qu'il a lui-même obtenu, qui est à la réception dans le rectangle et enroule à la retourne pour faire le break (52e, 3-1).

Le danger est surtout venu de phases arrêtées dans ce match, et ce sera encore le cas quand Youssef Maziz envoie un ballon vicieux qui passe devant tout le monde et heurte le poteau de Coosemans (58e). Le rythme est saccadé, le match peu spectaculaire. C'est encore un fait de jeu qui décidera de la suite : Noé Dussenne commet une faute sur Llansana, le VAR ne laisse pas passer le penalty, que transforme joliment Thorgan Hazard (4-1, 71e).

La messe est dite, dans un match sans grand relief malgré ce que la sévérité de l'arbitre (qui a sorti 8 cartons jaunes) pourrait laisser supposer. Au bout du temps additionnel, Adriano Bertaccini participera encore à la fête : bien trouvé par De Cat, il fait 5-1 dans un angle compliqué (90e+5). 

Avec cette victoire, Anderlecht compte désormais 8 points d'avance sur le 7e avant le Genk-Gand de ce dimanche. Même avec deux déplacements à Bruges et Malines dans la foulée, il faudrait une sacrée catastrophe pour que le top 6 échappe aux Mauve & Blanc : mission accomplie pour Jérémy Taravel, qui devrait bel et bien recevoir sa chance plus longtemps. 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.0 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/15 (46.7%)
Plus de stats
Camara Ilay 88' 6.8 -
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Diarra Moussa   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 41/43 (95.3%)
Plus de stats
Ilic Mihajlo   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 27/35 (77.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Augustinsson Ludwig   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 43/48 (89.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Llansana Enric 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 47/58 (81%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 66' 6.0 -
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
De Cat Nathan 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Degreef Tristan   87' 6.5 -
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 75' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hazard Thorgan ⚽ ⚽ A 74' 8.9 -
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 32/34 (94.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas 0'  
Sikan Danylo 12' 6.6 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Plus de stats
Stroeykens Mario 16' 6.2 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Sardella Killian 2' 6.3  
Plus de stats
Tajaouart Anas 0'  
Maamar Ali 0'  
Bertaccini Adriano 3' 7.5  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Kanate Ibrahim 24' 6.8 -
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 4/6 (66.7%)
Plus de stats
 

OH Louvain OH Louvain
Prévôt Maxence Andre 90' 6.0 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 16/38 (42.1%)
Plus de stats
Akimoto Takahiro 90' 5.2 -
  • Précision des passes: 15/23 (65.2%)
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Nyakossi Roggerio 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 35/38 (92.1%)
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 35/44 (79.5%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Verlinden Thibaud   62' 5.7 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Verstraete Birger   90' 5.5 -
  • Précision des passes: 30/40 (75%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Teklab Henok 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Gil Regaño Óscar 41' 7.3 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Maziz Youssef 74' 5.9 -
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Lakomy Lukasz 61' 5.3 -
  • Précision des passes: 17/26 (65.4%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Ikwuemesi Chukwubuikem 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Dussenne Noë   45' 5.2 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
George Wouter 0'  
Schrijvers Siebe 29' 6.0 -
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Vaesen Kyan 0'  
Balikwisha William 0'  
Maertens Mathieu 28' 5.9 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Kaba Sory 16' 6.2 -
Plus de stats
Jochmans Owen 0'  
Opoku Davis   49' 5.5 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Revivre Anderlecht - OH Louvain

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved