Cette fois, c'est la bonne : Anderlecht bat OHL et est presque assuré des Playoffs

Anderlecht a beau avoir été mené sur un but splendide d'OHL, les Mauves n'ont pas tremblé. Jérémy Taravel a réussi son pari : on ne voit pas comment le top 6 peut échapper au Sporting désormais.

Alors que le Standard avait encore perdu des points et que Genk et Gand s'affrontent ce dimanche, ce qui signifie qu'au moins un autre des poursuivants d'Anderlecht en perdra également, une victoire ce samedi face à OHL pouvait être synonyme, si pas mathématiquement, au moins dans les faits, de qualification pour les Playoffs.

Mais il est écrit que le RSCA n'aura pas la tâche facile. Après avoir été mauvais mais efficace à Zulte Waregem, Anderlecht commence une fois de plus assez mal son match face à Louvain. Chukwubuikem Ikwuemesi pèse sur la défense, et dès le premier coup-franc, une frappe monstrueuse d'Oscar Gil se loge sous la latte de Coosemans et rebondit derrière la ligne (9e, 0-1).

Anderlecht réagit sans briller

Hazard, plus vraiment faux 9, trouve les espaces pour lancer Degreef côté droit mais les centres sont imprécis. Si De Cat est très inspiré, c'est moins le cas de Llansana, qui perd beaucoup de ballons. Mais c'est une perte de balle de Maziz qui va relancer le Sporting : Tristan Degreef en profite, envoie un centre-tir qu'Ewoud Pletinckx met dans ses propres filets (1-1, 28e).

Le RSCA a repris pied, même si le jeu collectif n'est pas très fluide et que le Lotto Park s'en agace. Un coup de génie de De Cat (qui d'autre?) fait la différence : il efface son homme le long de la ligne de but et trouve Moussa Diarra (36e), mais le but est annulé pour un hors-jeu au début de la phase.





Hazard et Cvetkovic assurent les Playoffs

Au retour des vestiaires, il ne faudra cependant pas longtemps avant que la différence se fasse. Dès la première phase offensive, un bon coup-franc plein axe est transformé avec finesse par Thorgan Hazard (48e, 2-1). C'est ensuite Mihajlo Cvetkovic, sur un coup-franc - encore - qu'il a lui-même obtenu, qui est à la réception dans le rectangle et enroule à la retourne pour faire le break (52e, 3-1).

Le danger est surtout venu de phases arrêtées dans ce match, et ce sera encore le cas quand Youssef Maziz envoie un ballon vicieux qui passe devant tout le monde et heurte le poteau de Coosemans (58e). Le rythme est saccadé, le match peu spectaculaire. C'est encore un fait de jeu qui décidera de la suite : Noé Dussenne commet une faute sur Llansana, le VAR ne laisse pas passer le penalty, que transforme joliment Thorgan Hazard (4-1, 71e).

La messe est dite, dans un match sans grand relief malgré ce que la sévérité de l'arbitre (qui a sorti 8 cartons jaunes) pourrait laisser supposer. Au bout du temps additionnel, Adriano Bertaccini participera encore à la fête : bien trouvé par De Cat, il fait 5-1 dans un angle compliqué (90e+5).

Avec cette victoire, Anderlecht compte désormais 8 points d'avance sur le 7e avant le Genk-Gand de ce dimanche. Même avec deux déplacements à Bruges et Malines dans la foulée, il faudrait une sacrée catastrophe pour que le top 6 échappe aux Mauve & Blanc : mission accomplie pour Jérémy Taravel, qui devrait bel et bien recevoir sa chance plus longtemps.