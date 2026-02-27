Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

Malgré l'ouverture du score de Marco Ilaimaharitra après cinq minutes, le Standard a été accroché par une RAAL mise en difficulté pendant quinze minutes seulement, ce vendredi soir à Sclessin. Un sacré coup d'arrêt pour les Rouches dans la course aux Champions Play-Offs.

Boosté par la victoire à Genk dimanche dernier, le Standard reçoit La Louvière, ce vendredi soir à Sclessin. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard est finalement privé de Marlon Fossey, blessé jeudi à l'entraînement et qui pourrait être absent quelques semaines. Chez les Loups, Thierry Lutonda remplace Majeed Ashimeru et Nashon Nsingi prend la place de Jerry Afriyie, en pointe.

La feuille de match de #Standard - RAAL pic.twitter.com/c9x1PQlvqn — Loïc Woos (@LoicWoos) February 27, 2026

Début de match parfait pour le Standard, la RAAL égalise sur une erreur de Pirard

Face au piège tendu par les hommes de Frédéric Taquin, qui vont tenter de faire le gros dos et de piquer en contre-attaque, le Standard vit une entame de match rêvée. Après deux minutes, Wagane Faye touche le ballon du bras dans la surface sur un corner de Mohr et offre un penalty aux hommes de Vincent Euvrard. Plein de sang-froid, Ilaimaharitra prend le contre-pied de Peano et ouvre la marque (1-0, 5e).

Dans les premières minutes, le Standard se montre décidément insistant face à une Louvière qui laisse bien trop d’espace. Les Liégeois veulent vivre une soirée tranquille et Adnane Abid n’est pas loin de faire le break cinq minutes après l’ouverture du score, mais Peano l’en empêche (10e). Bien dans son match, le Matricule 16 contrôle le jeu... mais se fait avoir d’une drôle de manière au milieu de la première période.

Sur un coup franc donné par Liongola, Pape Moussa Fall contrôle le ballon de la tête, vers le haut. L’attaquant de la RAAL se fait en réalité, involontairement, une passe à lui-même, battant Bates et Hautekiet dans les duels, tandis que Lucas Pirard sort à retardement et arrive trop tard. Le Sénégalais reprend donc son propre ballon de la tête et égalise (1-1, 24e).

Le Standard avait très bien entamé la rencontre avant de laisser retomber la pression et peine à réenclencher la deuxième vitesse après l’égalisation. La RAAL trouve davantage d’espaces pour jouer les contres, tandis que les Liégeois sont moins présents et moins dangereux en attaque. C’est sur un score de parité que les deux équipes rentrent aux vestiaires, avec le sentiment que tout est à refaire pour le Standard.

Les Rouches incapables d'enflammer à nouveau Sclessin, la RAAL décroche un partage mérité

Le Standard sait ce qui lui reste à faire pour la seconde période : enflammer à nouveau Sclessin, comme dans le premier quart d'heure, pour faire plier une RAAL qui défend bien, mais dont la ligne défensive n'est plus mise à rude épreuve depuis la 15e minute.

C'est toutefois l'inverse qui se produit, puisque ce sont les Loups qui se procurent quelques petites opportunités, tandis que le Standard ne montre plus rien dans une rencontre faible en qualité technique. Vincent Euvrard s'en rend compte et fait monter Mohammed El Hankouri, Bernard Nguene et Timothé Nkada dans le compartiment offensif, mais ces derniers ne changent pas le cours de la partie.

Frustré, le Standard bute donc sur la RAAL La Louvière et laisse passer une énorme occasion de prendre provisoirement la sixième place, ce vendredi soir. Les Rouches avaient pourtant toutes les cartes en main après cinq minutes mais terminent cette soirée avec un goût amer, tandis que la RAAL décroche un beau partage à Sclessin, qui ne lui permet cependant pas de quitter son avant-dernière place.