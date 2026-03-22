Battu à la maison par le Cercle, Anderlecht valide tout de même son ticket pour le top 6, par la petite porte

Le RSC Anderlecht a disputé l'un de ses pires matchs de la saison pour finir la phase classique. Une contre-performance qui ne coûte pas leur place dans le top 6 aux Mauves.

Oui, le RSC Anderlecht est en Playoffs. Il aurait fallu un véritable cataclysme pour que les Mauves sortent du top 6... et pourtant, à la pause, le Lotto Park n'en menait pas large. Ce n'était en effet que grâce à deux buts louviérois, qui ont ralenti la folle remontée de Genk, qu'on évitait la panique.

Car le marquoir à l'Easi Arena affichait 2-3 en faveur de Genk après avoir affiché 0-2, et à Anderlecht, il affichait... 1-3. Vous l'aurez deviné, le RSCA disputait alors un non-match complet. Privé de Llansana et, surtout, Saliba dans l'entrejeu, Taravel avait fait descendre De Cat d'un cran et titularisé... Anas Tajaouart, en forme avec les Futures.

Et si Tajaouart n'aura pas démérité, De Cat ne livrera pas une prestation digne d'une sélection en équipe nationale. La catastrophe, cependant, est en défense : Diakité fait un énorme travail et met Diarra au supplice. Gerkens en profite presque une première fois mais se heurte à Coosemans, puis au poteau (8e).

Anderlecht réagit... puis craque

Du même côté, Magnée finit cependant par se jouer d'Augustinsson et sert Edan Diop, qui trompe tranquillement Coosemans (0-1, 10e). Sardella multiplie les erreurs, permettant à Diakité et Diop de se montrer dangereux. En contre, Tajaouart trouve De Cat : il faut une intervention de Warleson puis un sauvetage sur la ligne devant Hazard (23e). Mais le même Thorgan trouve dans la foulée Mihajlo Cvetkovic d'un subtil ballon piqué, et le Serbe soulage tout le monde (25e, 1-1).







Temporairement : un nouveau centre dangereux est repoussé par la défense anderlechtoise plein axe, et Pieter Gerkens fait mal à ses anciennes couleurs (1-2, 28e). Pire : alors que les corners brugeois s'enchaînent, Emmanuel Kakou saute plus haut que tout le monde et fait le break (36e, 1-3). À ce moment, deux buts de différence seulement séparent Anderlecht de Genk. Heureusement pour les Mauves, la RAAL réagit et évite que ce soit la panique, mais l'ombre d'un doute se met tout de même à planer, ce qui était déjà inimaginable.

Anderlecht devra faire (beaucoup) mieux en Playoffs

Très vite au retour des vestiaires, Genk fait 2-4, mais Killian Sardella passe tout près de remettre Anderlecht dans la course (et faire oublier sa première période calamiteuse) : sa reprise de volée s'écrase sur la latte et rebondit sur la ligne (50e). Sans inspiration, le RSCA s'expose en contre et sur phases arrêtées : Kakou frappe au-dessus (60e), Hannes Van der Bruggen force Coosemans à être attentif (65e).

On le comprend en jetant un oeil au banc d'Anderlecht, où ne figurent ni Sikan, ni Camara et d'où Coba Da Costa ne sortira même pas : des solutions, Taravel en a peu. Ibrahima Kanaté, monté à la pause, prouvera d'ailleurs encore qu'il n'en est pas vraiment une. Symbole fort : la montée de... Mats Rits est acclamée par un Lotto Park désabusé.

Au milieu du marasme, seul De Cat surnage : il décale Hazard, qui alerte Warleson d'une lourde frappe (84e). C'est d'ailleurs le même Thorgan Hazard qui, au début des arrêts de jeu, donne au score une allure moins sévère, à bout portant après plusieurs tentatives anderlechtoises (90e+1, 2-3). Pas de quoi empêcher la défaite, synonyme de 6e place pour entamer des Playoffs durant lesquels il faudra faire bien mieux pour ne pas être ridicule. La trêve fera du bien...