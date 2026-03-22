Date: 22/03/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 30

Battu à la maison par le Cercle, Anderlecht valide tout de même son ticket pour le top 6, par la petite porte

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
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Battu à la maison par le Cercle, Anderlecht valide tout de même son ticket pour le top 6, par la petite porte
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht a disputé l'un de ses pires matchs de la saison pour finir la phase classique. Une contre-performance qui ne coûte pas leur place dans le top 6 aux Mauves.

Oui, le RSC Anderlecht est en Playoffs. Il aurait fallu un véritable cataclysme pour que les Mauves sortent du top 6... et pourtant, à la pause, le Lotto Park n'en menait pas large. Ce n'était en effet que grâce à deux buts louviérois, qui ont ralenti la folle remontée de Genk, qu'on évitait la panique.

Car le marquoir à l'Easi Arena affichait 2-3 en faveur de Genk après avoir affiché 0-2, et à Anderlecht, il affichait... 1-3. Vous l'aurez deviné, le RSCA disputait alors un non-match complet. Privé de Llansana et, surtout, Saliba dans l'entrejeu, Taravel avait fait descendre De Cat d'un cran et titularisé... Anas Tajaouart, en forme avec les Futures.

Et si Tajaouart n'aura pas démérité, De Cat ne livrera pas une prestation digne d'une sélection en équipe nationale. La catastrophe, cependant, est en défense : Diakité fait un énorme travail et met Diarra au supplice. Gerkens en profite presque une première fois mais se heurte à Coosemans, puis au poteau (8e). 

Anderlecht réagit... puis craque 

Du même côté, Magnée finit cependant par se jouer d'Augustinsson et sert Edan Diop, qui trompe tranquillement Coosemans (0-1, 10e). Sardella multiplie les erreurs, permettant à Diakité et Diop de se montrer dangereux. En contre, Tajaouart trouve De Cat : il faut une intervention de Warleson puis un sauvetage sur la ligne devant Hazard (23e). Mais le même Thorgan trouve dans la foulée Mihajlo Cvetkovic d'un subtil ballon piqué, et le Serbe soulage tout le monde (25e, 1-1). 



Temporairement : un nouveau centre dangereux est repoussé par la défense anderlechtoise plein axe, et Pieter Gerkens fait mal à ses anciennes couleurs (1-2, 28e). Pire : alors que les corners brugeois s'enchaînent, Emmanuel Kakou saute plus haut que tout le monde et fait le break (36e, 1-3). À ce moment, deux buts de différence seulement séparent Anderlecht de Genk. Heureusement pour les Mauves, la RAAL réagit et évite que ce soit la panique, mais l'ombre d'un doute se met tout de même à planer, ce qui était déjà inimaginable. 

Anderlecht devra faire (beaucoup) mieux en Playoffs

Très vite au retour des vestiaires, Genk fait 2-4, mais Killian Sardella passe tout près de remettre Anderlecht dans la course (et faire oublier sa première période calamiteuse) : sa reprise de volée s'écrase sur la latte et rebondit sur la ligne (50e). Sans inspiration, le RSCA s'expose en contre et sur phases arrêtées : Kakou frappe au-dessus (60e), Hannes Van der Bruggen force Coosemans à être attentif (65e). 

On le comprend en jetant un oeil au banc d'Anderlecht, où ne figurent ni Sikan, ni Camara et d'où Coba Da Costa ne sortira même pas : des solutions, Taravel en a peu. Ibrahima Kanaté, monté à la pause, prouvera d'ailleurs encore qu'il n'en est pas vraiment une. Symbole fort : la montée de... Mats Rits est acclamée par un Lotto Park désabusé. 

Au milieu du marasme, seul De Cat surnage : il décale Hazard, qui alerte Warleson d'une lourde frappe (84e). C'est d'ailleurs le même Thorgan Hazard qui, au début des arrêts de jeu, donne au score une allure moins sévère, à bout portant après plusieurs tentatives anderlechtoises (90e+1, 2-3). Pas de quoi empêcher la défaite, synonyme de 6e place pour entamer des Playoffs durant lesquels il faudra faire bien mieux pour ne pas être ridicule. La trêve fera du bien...

Les compositions

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 5.6 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Plus de stats
Sardella Killian 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 58/68 (85.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Diarra Moussa 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 100/104 (96.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ilic Mihajlo   77' 6.6 -
  • Précision des passes: 75/83 (90.4%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 58/73 (79.5%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Tajaouart Anas 45' 5.8 -
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
De Cat Nathan 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 35/42 (83.3%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Degreef Tristan 89' 6.4 -
  • Précision des passes: 30/33 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Stroeykens Mario 77' 6.1 -
  • Précision des passes: 44/51 (86.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 90' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hazard ThorganA 90' 8.3 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 59/66 (89.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 4/7
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/8 (0%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas 0'  
Angely Mathys 0'  
Verschaeren Yari 13' 6.1 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Rits Mats 13' 5.8 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Kana Marco 0'  
De Ridder Alexander 0'  
da Costa Coba 0'  
Maamar Ali A 1' 5.9  
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Kanate Ibrahim 45' 5.9 -
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/6 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
Plus de stats
 

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Warleson 90' 6.8 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 9/20 (45%)
Plus de stats
Magnée Gary A 90' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/23 (43.5%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 3/18 (16.7%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Kondo Geoffrey 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Kakou EmmanuelA 90' 6.9 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/24 (54.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Diop Edan  90' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Konate Valy 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Van der Bruggen Hannes 85' 6.5 -
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Gerkens Pieter 90' 7.3 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Nazinho Flavio   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/9 (11.1%)
Plus de stats
Diakite Oumar 57' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
Vanzeir Dante 57' 6.6 -
  • Précision des passes: 4/9 (44.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Diakite Ibrahim 0' 6.1  
Plus de stats
Agyekum Lawrence 33' 5.9 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ngoura Steve 33' 6.6 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Adewumi Oluwaseun 0'  
Diaby Ibrahima 5' 6.1  
Plus de stats
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 32' -
De Wilde Nils 0'  
Caicedo Royer 0'  
Revivre Anderlecht - Cercle de Bruges

présentation (du match)

Quels Mauves pour valider les Playoffs ? Le onze probable du RSCA

Quels Mauves pour valider les Playoffs ? Le onze probable du RSCA

11:20

Jérémy Taravel est privé de plusieurs joueurs pour la dernière journée de phase classique du championnat.

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
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