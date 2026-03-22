Ceci n'est pas du football : au bout de l'ennui, le Standard partage et peut remercier Matthieu Epolo

Une rencontre moribonde à Sclessin, au terme de laquelle les deux équipes se sont quittées, finalement logiquement, sur un score de parité. Un véritable prélude aux Europe Play-Offs, entre le Standard et Westerlo.

Éliminé à 99,99 % de la course aux Champions Play-Offs, le Standard reçoit Westerlo, ce dimanche (18h30) dans le cadre de la 30e et dernière journée de la phase classique. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard enregistre les retours de Matthieu Epolo dans les buts et de Teddy Teuma au milieu de terrain, qui remplace Ilaimaharitra. En pointe, Timothé Nkada est titulaire au détriment de Dennis Ayensa.

Karamoko sort rapidement sur blessure

La partie débute sur un très, très faible rythme. Le Standard réalise le premier mouvement intéressant via Mortensen, Teuma et Said (6e), mais pour le reste, le déchet est omniprésent de part et d'autre et les ballons dangereux se font rares.

Devant à peine plus de 15.000 spectateurs, Vincent Euvrard perd un nouveau titulaire sur blessure, comme à un nombre incalculable de reprises cette saison : victime de ce qui semble être une blessure à l'aine, Ibrahim Karamoko cède prématurément sa place à Nayel Mehssatou (24e).

Incapable de mettre du rythme en possession posée, le Standard se projette plus rapidement en contre et trouve la profondeur via Said. Le Comorien est contré, Teuma, qui l'avait lancé en profondeur, frappe en deuxième intention mais est contré à son tour, tandis que Nkada fait un mauvais usage du ballon qu'il récupère. Une action symptomatique de la première mi-temps des Rouches, et un public de Sclessin qui gronde déjà (35e).





Cela aurait pu être encore pire, quelques instants plus tard, après la louche de Haspolat vers Ferri. L'attaquant campinois croise sa frappe, qu'Epolo dévie de justesse à côté (39e). La dernière occasion avant le repos est liégeoise : Teuma sert Nielsen, qui remise pour l'Anglais. Depuis l'entrée du petit rectangle, l'Anglais place à côté (43e).

Le triple changement de Vincent Euvrard n'apporte rien

Malgré quelques très légères situations, la deuxième mi-temps reprend comme s'est déroulée la première : dans un ennui profond. Le beau jeu se fait extrêmement calme, les tribunes de Sclessin ronronnent, puis grondent : c'est déjà bel et bien une ambiance d'Europe Play-Offs en bord de Meuse.

Peu avant l'heure de jeu, Vincent Euvrard tente un triple changement pour essayer d'apporter du dynamisme : Homawoo, Teuma et Nkada cèdent leur place, Abid, Nguene et Ayensa montent au jeu (58e). Cependant, rien n'y fait : malgré un poteau de Nguene, signalé en position de hors-jeu, le Standard se montre incapable d'apporter le danger devant la cage de Jungdal.

Le Standard peut remercier Matthieu Epolo

Un scénario auquel on a assisté un nombre incalculable de fois, ces dernières années à Sclessin : un Standard impuissant face à un adversaire pourtant faible, qui parvient tout de même à surprendre dans les dernières minutes. Cela aurait pu être à nouveau le cas ce dimanche après le saut "Superman" de Saïd dans son rectangle et le penalty offert à Westerlo. C'était sans compter sur la parade d'Epolo, parti du bon côté pour repousser l'envoi de Haspolat (77e).

Malgré les tentatives de Bernard Nguene dans les dernières minutes, cette rencontre reste la seule de la soirée où le score n'évolue pas. Partage nul et vierge entre le Standard et Westerlo, qui n'ont pas manqué leur objectif s'il était d'offrir un prélude à mourir d'ennui des Europe Play-Offs.