Standard Standard
0-0
Westerlo Westerlo
staStandard
wesWesterlo
Date: 22/03/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 30
Ceci n'est pas du football : au bout de l'ennui, le Standard partage et peut remercier Matthieu Epolo
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Ceci n'est pas du football : au bout de l'ennui, le Standard partage et peut remercier Matthieu Epolo
Photo: © photonews

Une rencontre moribonde à Sclessin, au terme de laquelle les deux équipes se sont quittées, finalement logiquement, sur un score de parité. Un véritable prélude aux Europe Play-Offs, entre le Standard et Westerlo.

Éliminé à 99,99 % de la course aux Champions Play-Offs, le Standard reçoit Westerlo, ce dimanche (18h30) dans le cadre de la 30e et dernière journée de la phase classique. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard enregistre les retours de Matthieu Epolo dans les buts et de Teddy Teuma au milieu de terrain, qui remplace Ilaimaharitra. En pointe, Timothé Nkada est titulaire au détriment de Dennis Ayensa.

Karamoko sort rapidement sur blessure

La partie débute sur un très, très faible rythme. Le Standard réalise le premier mouvement intéressant via Mortensen, Teuma et Said (6e), mais pour le reste, le déchet est omniprésent de part et d'autre et les ballons dangereux se font rares.

Devant à peine plus de 15.000 spectateurs, Vincent Euvrard perd un nouveau titulaire sur blessure, comme à un nombre incalculable de reprises cette saison : victime de ce qui semble être une blessure à l'aine, Ibrahim Karamoko cède prématurément sa place à Nayel Mehssatou (24e).

Incapable de mettre du rythme en possession posée, le Standard se projette plus rapidement en contre et trouve la profondeur via Said. Le Comorien est contré, Teuma, qui l'avait lancé en profondeur, frappe en deuxième intention mais est contré à son tour, tandis que Nkada fait un mauvais usage du ballon qu'il récupère. Une action symptomatique de la première mi-temps des Rouches, et un public de Sclessin qui gronde déjà (35e).

Cela aurait pu être encore pire, quelques instants plus tard, après la louche de Haspolat vers Ferri. L'attaquant campinois croise sa frappe, qu'Epolo dévie de justesse à côté (39e). La dernière occasion avant le repos est liégeoise : Teuma sert Nielsen, qui remise pour l'Anglais. Depuis l'entrée du petit rectangle, l'Anglais place à côté (43e).

Le triple changement de Vincent Euvrard n'apporte rien  

Malgré quelques très légères situations, la deuxième mi-temps reprend comme s'est déroulée la première : dans un ennui profond. Le beau jeu se fait extrêmement calme, les tribunes de Sclessin ronronnent, puis grondent : c'est déjà bel et bien une ambiance d'Europe Play-Offs en bord de Meuse.

Peu avant l'heure de jeu, Vincent Euvrard tente un triple changement pour essayer d'apporter du dynamisme : Homawoo, Teuma et Nkada cèdent leur place, Abid, Nguene et Ayensa montent au jeu (58e). Cependant, rien n'y fait : malgré un poteau de Nguene, signalé en position de hors-jeu, le Standard se montre incapable d'apporter le danger devant la cage de Jungdal.

Le Standard peut remercier Matthieu Epolo

Un scénario auquel on a assisté un nombre incalculable de fois, ces dernières années à Sclessin : un Standard impuissant face à un adversaire pourtant faible, qui parvient tout de même à surprendre dans les dernières minutes. Cela aurait pu être à nouveau le cas ce dimanche après le saut "Superman" de Saïd dans son rectangle et le penalty offert à Westerlo. C'était sans compter sur la parade d'Epolo, parti du bon côté pour repousser l'envoi de Haspolat (77e).

Malgré les tentatives de Bernard Nguene dans les dernières minutes, cette rencontre reste la seule de la soirée où le score n'évolue pas. Partage nul et vierge entre le Standard et Westerlo, qui n'ont pas manqué leur objectif s'il était d'offrir un prélude à mourir d'ennui des Europe Play-Offs.

Les compositions

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Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 7.65 8
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 6.08 5
  • Précision des passes: 9/18 (50%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe   90' 6.38 5
  • Précision des passes: 35/40 (87.5%)
Plus de stats
Bates David   90' 6.5 6
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Homawoo Josué 57' 6.42 6
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.15 6
  • Précision des passes: 24/33 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Teuma Teddy 57' 6.85 6
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 24' 6.5 4
  • Précision des passes: 4/8 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Nielsen Casper   90' 6.44 5
  • Précision des passes: 15/29 (51.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/12 (25%)
  • Ballons perdus: 29
Plus de stats
NKada Timothée 57' 6.56 5
  • Précision des passes: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Said Rafiki 83' 6.95 5
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 7' 6.5  
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 66' 6.64 5
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 33' 6.66 5
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Abid Adnane 33' 6.29 6
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
Plus de stats
Pirard Lucas 0'  
Ilaimaharitra Marco 0'  
Nguene Bernard 33' 6.87 -
  • Précision des passes: 3/8 (37.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Dierckx Daan 0'  
Spoden Charli 0'  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.59 7
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 12/27 (44.4%)
Plus de stats
Lapage Amando 90' 6.91 6
  • Précision des passes: 39/51 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sakamoto Isa 90' 6.43 7
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Reynolds Bryan 90' 6.16 6
  • Précision des passes: 21/29 (72.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Neustädter Roman 90' 6.64 5
  • Précision des passes: 41/49 (83.7%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Haspolat Dogucan   90' 7.12 6
  • Précision des passes: 42/51 (82.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Saito Shunsuke 69' 6.27 6
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Bayram Emin 90' 7.02 7
  • Précision des passes: 37/40 (92.5%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Piedfort Arthur 90' 6.72 6
  • Précision des passes: 35/45 (77.8%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 5/14 (35.7%)
Plus de stats
Alcocer Josimar 87' 6.55 6
  • Précision des passes: 22/24 (91.7%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Nacho Ferri 90' 6.73 6
  • Précision des passes: 9/17 (52.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/6
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Ndembi Michée 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Patrão Afonso 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 3' 6.49  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Smekens Raf 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Mbamba Lucas 0'  
Goure Fernand 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Van Den Keybus Thomas 21' 6.77 6
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Revivre Standard - Westerlo
Epolo déjà décisif, Nkada n'a pas gagné de points : les notes des Rouches contre Westerlo

Epolo déjà décisif, Nkada n'a pas gagné de points : les notes des Rouches contre Westerlo

21:40

Prestation très terne, surtout offensivement, des joueurs de Vincent Euvrard. Voici les notes des Rouches après le partage nul et vierge contre Westerlo.

présentation (du match)

Un préambule des Europe Play-Offs à Sclessin : suivez Standard - Westerlo en direct commenté (18h30)

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08:40

Le Standard et Westerlo s'affronteront pour un préambule des Europe Play-Offs, ce dimanche à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
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