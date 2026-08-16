LIVE : Beveren ouvre le score ! (1-0)

Le onze choisi par Vitor Bruno pour le match du RSC Anderlecht à Beveren a été dévoilé. Le Portugais a décidé d'aligner Oliver Antman d'entrée de jeu, pour la première fois.

Vitor Bruno, comme contre La Louvière, a décidé de ne pas faire tourner entre deux matchs européens - après tout, Anderlecht a vu son match du week-end prochain reporté afin que tout le monde puisse alors souffler.

Mais il y a tout de même du changement à quelques postes. Oliver Antman, monté au jeu face au PAOK, est cette fois titulaire aux dépens de Joshua Nga Kana. Mihajlo Cvetkovic sort aussi du onze au profit de Tristan Degreef.

Dans l'entrejeu, Marco Kana est remplacé par Nathan Saliba. C'est le seul changement, Llansana et Ambros étant titulaires. Enfin, en défense, Ludwig Augustinsson remplace Moussa N'diaye.