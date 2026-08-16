Date: 16/08/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Freethiel

LIVE : Beveren ouvre le score ! (1-0)

Anderlecht se rend à Beveren, promu, ce dimanche. Les Mauves n'ont pas encore perdu cette saison, et vont tenter d'enchaîner avant de se rendre à Almaty dès ce lundi.

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Classement Live
Temps   23' 12" 
Florent Malice
23
 Bon pressing de Tristan Degreef mais la défense de Beveren réussit à se dégager
22
 Corner joué en retrait...Degreef tente d'aller chercher Sikan, trop long
21
 Corner concédé par Beveren sur un long ballon vers Sikan, qui semblait hors-jeu mais ne l'était pas
19
 Bonne phase de Beveren qui se termine par un centre trop long
15
 Le corner avait été repoussé mais Beveren récupère, Slegers envoie un centre trois étoiles sur la tête de Yoni Gomis qui surgit entre les deux défenseurs !
14
 Eeeet le goaaaaaaal du SK Beveren !!!
14

But 		But de Yoni Gomis (Ferre Slegers)
14
 Corner waeslandien maintenant, obtenu par Chris Lokesa
13
 Énorme occasion pour Anderlecht ! Biancone va chercher Ambros dans le rectangle, son centre est dévié par un défenseur sur Schenk ! Centre de Maamar ensuite et retournée de Degreef, à côté
11
 Splendide enchaînement d'Ambros avec un contrôle orienté puis un très bon ballon vers Antman, qui loupe son contrôle et ne peut pas conclure
10
 Belle ouverture d'Ambros vers Maamar, qui ne parvient pas à le retrouver... ça part de l'autre côté et un centre arrive dans les gants de Schenk
8
 Premier dribble de Brüls sur le flanc, il obtient une faute
5
 Colin Coosemans est entré en collision malencontreuse avec Lennart Mertens sur l'occasion, et semblait souffrir
3
 Première occasion pour Beveren ! Kurt Abrahams se fraie un chemin jusqu'au rectangle et tire sur Coosemans !
1
 Première phase offensive anderlechtoise emmenée par Saliba, Beveren part en contre
1
 C'est parti !
1
 SK Beveren - Anderlecht: 0-0
13:28
 Bienvenue au Freethiel, qui fait son grand retour en Jupiler Pro League avec un match de gala face à Anderlecht !
SK Beveren (SK Beveren - Anderlecht)
SK Beveren: Johannes Schenk - Christophe Janssens - Bruno Godeau - Yoni Gomis - Laurent Jans - Ferre Slegers - Sieben Dewaele - Kurt Abrahams - Christian Brüls - Chris Lokesa - Lennart Mertens
Banc: Dominic Thompson - Dante Rigo - Elohim Kaboré - Guillaume De Schryver - Leandre Kuavita - Jearl Margaritha - Noah Mawete Kinsiona - Cheick Conde - Josua Lusamba Tshiolola

Anderlecht (SK Beveren - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Lukas Ambros - Enric Llansana - Tristan Degreef - Danylo Sikan - Oliver Antman
Banc: Zoumana Keita - Moussa N'Diaye - Mihajlo Cvetkovic - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Marco Kana - Joshua Nga Kana - Basile Vroninks - Noah Kalonji - Adriano Bertaccini

SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 7.38  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Janssens Christophe 6.81  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Plus de stats
Godeau Bruno 6.73  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
Plus de stats
Gomis Yoni 7.61  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Jans Laurent 6.62  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
Slegers Ferre A 7.32  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Dewaele Sieben 6.31  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Abrahams Kurt 6.39  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Brüls Christian 6.92  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lokesa Chris 6.63  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Mertens Lennart 6.46  
Plus de stats
Banc
Thompson Dominic  
Rigo Dante  
Kaboré Elohim  
De Schryver Guillaume  
Kuavita Leandre  
Margaritha Jearl  
Mawete Kinsiona Noah  
Conde Cheick  
Lusamba Tshiolola Josua  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.09  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Maamar Ali 6.52  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Biancone Giulian 6.61  
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Pétrot Léo 6.74  
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 5.94  
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 6.35  
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ambros Lukas 6.25  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Llansana Enric 6.21  
  • Précision des passes: 11/11 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Degreef Tristan 6.32  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sikan Danylo 6.37  
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Antman Oliver 5.98  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana  
N'Diaye Moussa  
Cvetkovic Mihajlo  
Heekeren Justin  
Seghers Mattis  
Onia-Seke Jayden  
Barry Kaïs  
Ojea Noa  
Kana Marco  
Nga Kana Joshua  
Vroninks Basile  
Kalonji Noah  
Bertaccini Adriano  

présentation (du match)

Première titularisation pour une recrue : le onze d'Anderlecht face à Beveren
Première titularisation pour une recrue : le onze d'Anderlecht face à Beveren
Photo: © photonews

Le onze choisi par Vitor Bruno pour le match du RSC Anderlecht à Beveren a été dévoilé. Le Portugais a décidé d'aligner Oliver Antman d'entrée de jeu, pour la première fois.

Vitor Bruno, comme contre La Louvière, a décidé de ne pas faire tourner entre deux matchs européens - après tout, Anderlecht a vu son match du week-end prochain reporté afin que tout le monde puisse alors souffler. 

Mais il y a tout de même du changement à quelques postes. Oliver Antman, monté au jeu face au PAOK, est cette fois titulaire aux dépens de Joshua Nga Kana. Mihajlo Cvetkovic sort aussi du onze au profit de Tristan Degreef. 

Dans l'entrejeu, Marco Kana est remplacé par Nathan Saliba. C'est le seul changement, Llansana et Ambros étant titulaires. Enfin, en défense, Ludwig Augustinsson remplace Moussa N'diaye.

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 18:30 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 19:15 Charleroi Charleroi
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