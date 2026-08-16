LIVE : Beveren ouvre le score ! (1-0)
Anderlecht se rend à Beveren, promu, ce dimanche. Les Mauves n'ont pas encore perdu cette saison, et vont tenter d'enchaîner avant de se rendre à Almaty dès ce lundi.
23' 12"
Florent Malice
23
Bon pressing de Tristan Degreef mais la défense de Beveren réussit à se dégager
22
Corner joué en retrait...Degreef tente d'aller chercher Sikan, trop long
21
Corner concédé par Beveren sur un long ballon vers Sikan, qui semblait hors-jeu mais ne l'était pas
19
Bonne phase de Beveren qui se termine par un centre trop long
15
Le corner avait été repoussé mais Beveren récupère, Slegers envoie un centre trois étoiles sur la tête de Yoni Gomis qui surgit entre les deux défenseurs !
14
Eeeet le goaaaaaaal du SK Beveren !!!
14
But de Yoni Gomis (Ferre Slegers)
14
Corner waeslandien maintenant, obtenu par Chris Lokesa
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Énorme occasion pour Anderlecht ! Biancone va chercher Ambros dans le rectangle, son centre est dévié par un défenseur sur Schenk ! Centre de Maamar ensuite et retournée de Degreef, à côté
11
Splendide enchaînement d'Ambros avec un contrôle orienté puis un très bon ballon vers Antman, qui loupe son contrôle et ne peut pas conclure
10
Belle ouverture d'Ambros vers Maamar, qui ne parvient pas à le retrouver... ça part de l'autre côté et un centre arrive dans les gants de Schenk
8
Premier dribble de Brüls sur le flanc, il obtient une faute
5
Colin Coosemans est entré en collision malencontreuse avec Lennart Mertens sur l'occasion, et semblait souffrir
3
Première occasion pour Beveren ! Kurt Abrahams se fraie un chemin jusqu'au rectangle et tire sur Coosemans !
1
Première phase offensive anderlechtoise emmenée par Saliba, Beveren part en contre
1
C'est parti !
1
SK Beveren - Anderlecht: 0-0
13:28
Bienvenue au Freethiel, qui fait son grand retour en Jupiler Pro League avec un match de gala face à Anderlecht !
SK Beveren:
Johannes Schenk
- Christophe Janssens
- Bruno Godeau
- Yoni Gomis
- Laurent Jans
- Ferre Slegers
- Sieben Dewaele
- Kurt Abrahams
- Christian Brüls
- Chris Lokesa
- Lennart Mertens
Banc:
Dominic Thompson
- Dante Rigo
- Elohim Kaboré
- Guillaume De Schryver
- Leandre Kuavita
- Jearl Margaritha
- Noah Mawete Kinsiona
- Cheick Conde
- Josua Lusamba Tshiolola
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ali Maamar
- Giulian Biancone
- Léo Pétrot
- Ludwig Augustinsson
- Nathan-Dylan Saliba
- Lukas Ambros
- Enric Llansana
- Tristan Degreef
- Danylo Sikan
- Oliver Antman
Banc:
Zoumana Keita
- Moussa N'Diaye
- Mihajlo Cvetkovic
- Justin Heekeren
- Mattis Seghers
- Jayden Onia-Seke
- Kaïs Barry
- Noa Ojea
- Marco Kana
- Joshua Nga Kana
- Basile Vroninks
- Noah Kalonji
- Adriano Bertaccini
Schenk Johannes
7.38
Johannes Schenk
@ SK Beveren - Anderlecht 7.38
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Arrêts
Arrêts 2
Dégagements des poings 0
Hors-jeu 1/1
Ballon capté 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 7/10 (70%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 1/4 (25%)
Ballons perdus 3
Arrêts: 2
Dégagements des poings: 0
Ballon capté: 0
Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Janssens Christophe
6.81
Christophe Janssens
@ SK Beveren - Anderlecht 6.81
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 1
Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 11/12 (91.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 1/2 (50%)
Ballons perdus 1
Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Plus de stats
Godeau Bruno
6.73
Bruno Godeau
@ SK Beveren - Anderlecht 6.73
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 1
Dégagements 2
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 14/16 (87.5%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 2
Précision des passes: 14/16 (87.5%)
Plus de stats
Gomis Yoni
⚽
7.61
Yoni Gomis
@ SK Beveren - Anderlecht 7.61
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 1 Coup de pied de réparation (goals) 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 2
Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 1
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 9/10 (90%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 1
Buts: 1 Précision des passes: 9/10 (90%)
Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Jans Laurent
6.62
Laurent Jans
@ SK Beveren - Anderlecht 6.62
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 6/9 (66.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 4
Précision des passes: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
Slegers Ferre
A
7.32
Ferre Slegers
@ SK Beveren - Anderlecht 7.32
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 1
Défense
Tacles 0
Interceptions 1
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 3
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 9/11 (81.8%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 1/1 (100%)
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 4
Assists: 1 Précision des passes: 9/11 (81.8%)
Passes clés: 1
Plus de stats
Dewaele Sieben
6.31
Sieben Dewaele
@ SK Beveren - Anderlecht 6.31
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 1
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Dribbles réussis 0/1 (0%)
Distribution
Précision des passes 6/8 (75%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 3
Précision des passes: 6/8 (75%)
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Abrahams Kurt
6.39
Kurt Abrahams
@ SK Beveren - Anderlecht 6.39
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 7/7 (100%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 1
Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Brüls Christian
6.92
Christian Brüls
@ SK Beveren - Anderlecht 6.92
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Dribbles réussis 1/1 (100%)
Distribution
Précision des passes 9/10 (90%)
Passes clés 0
Passes interceptées 1
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 3
Précision des passes: 9/10 (90%)
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lokesa Chris
6.63
Chris Lokesa
@ SK Beveren - Anderlecht 6.63
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 1/1 (100%)
Distribution
Précision des passes 6/7 (85.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 1
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 4
Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Mertens Lennart
6.46
Lennart Mertens
@ SK Beveren - Anderlecht 6.46
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 1
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 2/3 (66.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 1
Plus de stats
Banc
Thompson Dominic
Rigo Dante
Kaboré Elohim
De Schryver Guillaume
Kuavita Leandre
Margaritha Jearl
Mawete Kinsiona Noah
Conde Cheick
Lusamba Tshiolola Josua
Coosemans Colin
6.09
Colin Coosemans
@ SK Beveren - Anderlecht 6.09
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Arrêts
Arrêts 0
Dégagements des poings 0
Hors-jeu 0/0
Ballon capté 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 10/11 (90.9%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 2/3 (66.7%)
Ballons perdus 1
Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Maamar Ali
6.52
Ali Maamar
@ SK Beveren - Anderlecht 6.52
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 1
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 1/1 (100%)
Distribution
Précision des passes 7/9 (77.8%)
Passes clés 1
Passes interceptées 1
Précision des centres 1/1 (100%)
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 3
Précision des passes: 7/9 (77.8%)
Passes clés: 1
Tirs cadrés: 1/1
Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Biancone Giulian
6.61
Giulian Biancone
@ SK Beveren - Anderlecht 6.61
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 15/19 (78.9%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/3 (0%)
Ballons perdus 4
Précision des passes: 15/19 (78.9%)
Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Pétrot Léo
6.74
Léo Pétrot
@ SK Beveren - Anderlecht 6.74
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 1
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 18/20 (90%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 1/2 (50%)
Ballons perdus 2
Précision des passes: 18/20 (90%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig
5.94
Ludwig Augustinsson
@ SK Beveren - Anderlecht 5.94
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 12/16 (75%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 4
Précision des passes: 12/16 (75%)
Passes clés: 1
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan
6.35
Nathan-Dylan Saliba
@ SK Beveren - Anderlecht 6.35
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 2
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Distribution
Précision des passes 10/12 (83.3%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 2
Précision des passes: 10/12 (83.3%)
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ambros Lukas
6.25
Lukas Ambros
@ SK Beveren - Anderlecht 6.25
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 0/1 (0%)
Distribution
Précision des passes 6/6 (100%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 3
Précision des passes: 6/6 (100%)
Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Llansana Enric
6.21
Enric Llansana
@ SK Beveren - Anderlecht 6.21
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 1
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Distribution
Précision des passes 11/11 (100%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 0
Précision des passes: 11/11 (100%)
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Degreef Tristan
6.32
Tristan Degreef
@ SK Beveren - Anderlecht 6.32
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 8/11 (72.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 2/4 (50%)
Ballons perdus 3
Précision des passes: 8/11 (72.7%)
Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sikan Danylo
6.37
Danylo Sikan
@ SK Beveren - Anderlecht 6.37
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 1
Tirs contrés 1
Discipline
Fautes 1
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 3/6 (50%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 2
Précision des passes: 3/6 (50%)
Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Antman Oliver
5.98
Oliver Antman
@ SK Beveren - Anderlecht 5.98
Stats importantes
Temps de jeu 22
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 5/6 (83.3%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 2
Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana
N'Diaye Moussa
Cvetkovic Mihajlo
Heekeren Justin
Seghers Mattis
Onia-Seke Jayden
Barry Kaïs
Ojea Noa
Kana Marco
Nga Kana Joshua
Vroninks Basile
Kalonji Noah
Bertaccini Adriano
présentation (du match)
Première titularisation pour une recrue : le onze d'Anderlecht face à Beveren
Photo: © photonews
Le onze choisi par Vitor Bruno pour le match du RSC Anderlecht à Beveren a été dévoilé. Le Portugais a décidé d'aligner Oliver Antman d'entrée de jeu, pour la première fois.
Vitor Bruno, comme contre La Louvière, a décidé de ne pas faire tourner entre deux matchs européens - après tout, Anderlecht a vu son match du week-end prochain reporté afin que tout le monde puisse alors souffler.
Mais il y a tout de même du changement à quelques postes. Oliver Antman, monté au jeu face au PAOK, est cette fois titulaire aux dépens de Joshua Nga Kana. Mihajlo Cvetkovic sort aussi du onze au profit de Tristan Degreef.
Dans l'entrejeu, Marco Kana est remplacé par Nathan Saliba. C'est le seul changement, Llansana et Ambros étant titulaires. Enfin, en défense, Ludwig Augustinsson remplace Moussa N'diaye.