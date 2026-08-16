Suis KV Malines - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
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Date: 16/08/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Achter de Kazerne
Deux outsiders de la course à l'Europe : suivez Malines - Standard en direct commenté
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Malines
| Commentaire
Deux outsiders de la course à l'Europe : suivez Malines - Standard en direct commenté

Une belle affiche entre Malines et le Standard en cette fin de deuxième journée de Jupiler Pro League. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be, puis retrouvez les différentes réactions et analyses dans la foulée.

Suite de la deuxième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche derrière les casernes, avec une affiche entre Malines et le Standard, deux formations qui ne sont pas parvenues à s'imposer lors de la journée inaugurale.

Malines a même été battu sur la pelouse de La Gantoise, en ne rassurant pas vraiment, tandis que le Standard avait, lui, été rejoint dans les dernières minutes contre le Cercle après une plutôt bonne prestation d'ensemble, mais après avoir sérieusement péché à la finition.

Sixième la saison dernière à l'issue des Champions Play-Offs, le KaVé aimerait à nouveau se mêler à la lutte aux places européennes, mais aura bon nombre d'autres prétendants sur son chemin... dont son adversaire de ce dimanche.

Deux outsiders de la course à l'Europe

Avec un excellent bilan à l'extérieur la saison dernière, c'est dans son stade que le Standard avait manqué le Top 6 lors du défunt exercice. En dehors de leurs bases, les Rouches s'étaient montrés redoutables via un jeu de transitions rapides que l'on pourrait revoir cette saison.


Malines et le Standard, deux équipes qui veulent débloquer leur compteur de victoires et jouer les trouble-fêtes dans la course à l'Europe. Une belle affiche, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be (coup d'envoi à 18h30).

Prono KV Malines - Standard

KV Malines gagne
Partage
Standard gagne
KV Malines KV Malines gagne Partage Standard Standard gagne
37.59% 39.47% 22.93%
Les plus populaires
1-1
(65x)		 2-1
(57x)		 2-2
(35x)

Comparatif KV Malines - Standard

Classement

15
11

Points

0
1

Perdre

1
0

Buts inscrits

0
2

Buts reçus

2
2

Cartes jaunes

1
1

face-à-face remportés

13
16
22
28/11 20:45 KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
12/09 20:45 Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
10/05 18:15 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
29/03 18:15 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
26/12 18:30 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
09/08 20:45 Standard Standard 0-0 KV Malines KV Malines
25/05 20:30 KV Malines KV Malines 3-2 Standard Standard
23/04 20:30 Standard Standard 0-0 KV Malines KV Malines
20/12 20:45 KV Malines KV Malines 3-0 Standard Standard
05/11 16:00 Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
17/01 20:45 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
19/10 20:45 KV Malines KV Malines 2-0 Standard Standard
30/01 18:30 Standard Standard 1-2 KV Malines KV Malines
01/10 20:45 KV Malines KV Malines 3-1 Standard Standard
10/07 17:00 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
16/05 16:00 KV Malines KV Malines 3-1 Standard Standard
13/05 16:00 Standard Standard 1-2 KV Malines KV Malines
20/01 18:45 KV Malines KV Malines 0-4 Standard Standard
06/12 18:15 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
17/01 20:30 KV Malines KV Malines 2-3 Standard Standard
10/11 20:00 Standard Standard 1-2 KV Malines KV Malines
03/03 20:00 Standard Standard 3-2 KV Malines KV Malines
30/07 14:30 KV Malines KV Malines 1-1 Standard Standard
12/05 20:30 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
22/04 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Standard Standard
26/02 14:30 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
20/11 18:00 KV Malines KV Malines 2-1 Standard Standard
13/03 18:00 KV Malines KV Malines 4-0 Standard Standard
28/10 20:30 Standard Standard 2-1 KV Malines KV Malines
07/03 20:00 KV Malines KV Malines 1-0 Standard Standard
01/11 18:00 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
08/03 20:00 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
28/07 20:30 KV Malines KV Malines 0-2 Standard Standard
15/12 18:00 KV Malines KV Malines 0-2 Standard Standard
26/08 14:30 Standard Standard 3-2 KV Malines KV Malines
21/03 20:30 KV Malines KV Malines 1-2 Standard Standard
25/11 20:30 Standard Standard 3-2 KV Malines KV Malines
02/03 20:30 KV Malines KV Malines 1-4 Standard Standard
26/02 20:00 Standard Standard 3-0 KV Malines KV Malines
26/01 20:30 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
17/09 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Standard Standard
24/01 18:00 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
22/01 19:30 Standard Standard 1-0 KV Malines KV Malines
14/09 19:30 KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
12/09 20:00 Standard Standard 3-0 KV Malines KV Malines
25/04 20:00 Standard Standard 4-1 KV Malines KV Malines
30/11 18:00 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
29/03 20:00 KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
27/10 20:00 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
03/05 20:00 Standard Standard 0-0 KV Malines KV Malines
30/11 20:00 KV Malines KV Malines 1-1 Standard Standard

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 18:30 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 19:15 Charleroi Charleroi
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