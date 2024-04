Le Cercle réussit son pari et tient tête au Club de Bruges : les Blauw & Zwart sont à huit points des Bruxellois

Une mi-temps pour chaque équipe, voilà comment résumer en quelques mots le derby de Bruges qui s'est tenu en ce lundi de Pâques. Le Cercle et le Club ont partagé l'enjeu, un résultat qui arrangera évidemment plutôt les Groen & Zwart.

L'Union et Anderlecht ayant remporté leur premier match de Champions Play-Offs, le Club de Bruges était dans l'obligation d'en faire de même contre son voisin du Cercle pour garder un ultime espoir de participer à la course au titre.

De leur côté, les Groen & Zwart sont sans pression, mais n'ont qu'une envie. Pour le premier match de Play-Offs 1 de leur histoire, les joueurs de Miron Muslic veulent garder le Club sous l'eau pour la première de Nicky Hayen et jouer les trouble-fêtes dans cette course aux lauriers.

Le Cercle fidèle à lui-même... le Club aussi

Dans les dix premières minutes, c'est d'ailleurs le "petit" Bruges qui pose des problèmes au gros. La reprise de la tête d'Augusto n'est pas dangereuse, mais il faut, déjà, un bon Jackers pour intervenir devant Denkey (10e). Dans l'autre sens, Ordonez reprend une remise de Thiago au petit rectangle et envoie dans les nuages (14e). Nusa, quant à lui, frappe sur Warleson (20e).

✌️ | Déjà deux grandes occasions manquées dans ce derby. 😅 #CERCLU pic.twitter.com/3gOl8k0aRc — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 1, 2024

Le pressing haut du Cercle embête clairement le Club, qui ne parvient jamais à se relancer. Le milieu de terrain du FCB est noyé, les avants ont rarement voix au chapitre. À la demi-heure, le coup-franc de Van der Bruggen vers Utkus est bon, et le défenseur, qui veut frapper, se manque et remise parfaitement, mais involontairement, à Denkey. Le meilleur buteur du championnat, dans le but vide, donne méritoirement les commandes aux siens (1-0, 32e).

L'avantage des locaux est logique, mais il a bien failli disparaître quelques instants avant le repos. Odoï lance Thiago vers la droite, dont la remise traverse le rectangle. C'est Nusa qui la reprend et trompe Warleson, d'une frappe déviée. Igor Thiago est toutefois signalé en position de hors-jeu par le VAR, d'un genou (45+2e).

© photonews

Le Club pas au mieux... et terriblement malchanceux

Le Club de Bruges reprend la seconde période avec d'autres intentions et va manquer une égalisation rapide de très peu. Antonio Nusa trouve Warleson, puis le poteau, le ballon revient vers Skoras qui a le temps de terminer. Le Polonais tergiverse et trouve Ravych, via... le poteau (47e).

Quelques instants plus tard, c'est encore Antonio Nusa qui trouve le poteau... ou plutôt Warleson, qui dévie la frappe du Norvégien sur son cadre (51e). Le Club aurait pu profiter de son temps fort rapide pour revenir à hauteur de son adversaire, il n'en est rien.

Les Blauw & Zwart auront encore des occasions, notamment à vingt minutes du terme. La frappe de Skov Olsen est déviée par Daland sur le bras de Popovic, Erik Lambrechts indique d'abord le point de penalty avant d'être corrigé par le VAR : coup-franc. Hans Vanaken le frappe... sur la barre transversale, la troisième fois que les joueurs de Nicky Hayen frappent le cadre (71e).

C'est à dix minutes du terme que le Club va méritoirement revenir dans la rencontre, après avoir dominé toute la seconde période. Maxim De Cuyper est sur le côté gauche et centre, la reprise à ras de sol de Skov Olsen laisse Warleson de marbre (1-1, 84e).

Le Club va évidemment pousser en toute fin de match, et le Cercle va miraculeusement résister, surtout grâce à un Warleson, auteur d'une parade de grande classe devant Nielsen (90+2e). Les Groen & Zwart réussissent leur pari et mettent des bâtons dans les roues de leur voisin, désormais relégués à huit longueurs des deux premiers. Le Cercle, cinquième, est à un point du barrage européen.