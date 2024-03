Les Playoffs commencent fort : Anderlecht met directement la pression sur l'Union Saint-Gilloise

Le RSC Anderlecht pouvait immédiatement revenir à hauteur de l'USG dans ce premier match des Champion Playoffs. Une opportunité en or de mettre la pression, que les Mauves n'ont pas manquée.

Ca y est, enfin : le coup d'envoi des Champion Playoffs a été donné ce samedi 20h45, entre le RSC Anderlecht et l'Antwerp. Chaque week-end désormais, on pourra parler de match décisif. Mais pour le RSCA, l'occasion était déjà belle de mettre la pression sur l'Union qui, un peu à la surprise générale commencera à l'extérieur ; pour l'Antwerp, c'est marche ou crève, avec presque l'obligation de gagner pour croire à la remontée folle.

L'ambiance est de gala au Lotto Park, l'équipe est celle rêvée par les supporters avec le duo Leoni-Stroeykens titulaire (aux dépens de Delaney). Dans le jeu, ça commence de manière plaisante. Sardella trouve presque Dolberg d'un excellent centre (6e).

Des débuts plaisants, et puis...

On s'amuse bien pendant une vingtaine de minutes, avec deux équipes bien en place, même si elles se créent peu ou pas d'occasions. Vincent Janssen, surtout, brille dans un rôle inattendu : en milieu relayeur, parfois presque défensif.

Ejuke met par moments la panique dans la défense anderlechtoise, tout comme le duo Wijndal-Ondrejka de l'autre côté. Wijndal prend Sardella dans son dos : Schmeichel doit s'interposer (25e). Le RSCA va ensuite prendre l'ascendant technique, mais Mats Rits ne parvient pas à cadrer après avoir été idéalement isolé par Sardella (39e).

Le tournant du match aura lieu juste avant la pause : après une récupération virile, Owen Wijndal va jouer les durs front contre front avec Thorgan Hazard. Roublard, l'Anderlechtois s'effondre. C'est rouge logique pour Wijndal. En catastrophe, Van Bommel doit sortir Janssen (averti) pour rééquilibrer son équipe ; il sort même Ejuke à la pause, soit ses deux meilleurs hommes.

Sardella libère Anderlecht

Sans surprise, dès le retour des vestiaires, Anderlecht fait le siège des buts de Jean Butez. Sans vraiment tenter sa chance d'abord, jusqu'à une frappe soudaine d'Anders Dreyer. Butez s'interpose, mais sur le corner suivant, il est trompé par Killian Sardella (1-0, 52e).

© photonews

Comme il en a un peu trop l'habitude, le RSCA s'endort juste après avoir marqué : Michel-Ange Balikwisha est trouvé au point de penalty et Kasper Schmeichel se demande probablement encore comment il a reçu le ballon si facilement dans les bras (53e).

Chacun son raté : sur un beau une-deux avec Stroeykens, Mats Rits a le 2-0 au bout du pied mais place à côté (57e). Anderlecht sent la nécessité de faire le break, mais manque cruellement d'efficacité : Butez d'abord, puis un défenseur sur la ligne sauvent encore des occasions d'Augustinsson et Hazard (62e).

Retour en fanfare pour Amuzu

On connaît le scénario parfois : quand le deuxième but ne tombe pas, c'est l'égalisation qui est proche. La tension est palpable, mais le RSCA tient bon et fête même le retour de Francis Amuzu à un quart d'heure du terme. "Ciske" envoie d'abord une frappe lourde juste au-dessus (76e), mais fête surtout ça en pensant obtenir un penalty sur une sortie totalement ratée de Butez (85e).

Le VAR détrompe le stade, et soulage Butez. Celui-ci permettra encore à l'Antwerp de rêver un peu avec un ultime arrêt solide devant Dreyer (90e+2), mais les visiteurs n'en profiteront pas. Anderlecht prend les trois points, et revient à hauteur de l'Union Saint-Gilloise, déjà sous pression !