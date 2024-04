Les choix remarquables de Nicky Hayen: pour sa première, l'entraîneur intérimaire du Club de Bruges a osé... avec succès !

Nicky Hayen a fait ses débuts en tant qu'entraîneur de l'équipe première du Club Bruges. Un match nul contre le voisin de la ville, le Cercle, n'est pas exactement de quoi se réjouir, mais Hayen pouvait quand même être satisfait. Ses choix ont porté leurs fruits.

Nicky Hayen a une mission : raviver la flamme du Club de Bruges. Peu de signes en ce sens lors de la première mi-temps, de nombreux supporters du Club exprimaient, sur les réseaux sociaux, leur déception en constatant que peu de différences étaient visibles par rapport à l'époque de Ronny Deila. Pourtant, Hayen avait fait deux choix remarquables dans son onze de base.

Tout d'abord : pas de Skov Olsen. Il était prêt, mais pas à 100 %. Hayen s'est fixé une règle : il veut des joueurs à fond, prêts à tout donner sur le terrain. Il a donc ménagé le Danois et ne l'a fait monter qu'en fin de match.

Celui-ci a marqué le but égalisateur et a permis à Bruges de prendre le dessus en fin de match. Il a donné plus de largeur dans le jeu que Skoras. Une décision judicieuse donc de le faire monter uniquement pour la dernière demi-heure, afin qu'il puisse faire une différence encore plus importante.

Denis Odoï, une décision surprenante... mais logique

Le deuxième choix notable a été de titulariser Denis Odoï, en laissant Maxim De Cuyper et Kyriani Sabbe sur le banc. Malgré les nombreuses critiques reçues, le défenseur expérimenté était finalement le bon choix. Il est un profil plus défensif, un véritable arrière droit et un joueur qui a du vécu, utilise dans ce genre de matchs.

Il est parfois oublié que De Cuyper joue avec son mauvais pied sur la droite, ce qui n'est pas toujours évident. Vu la deuxième mi-temps et les nombreuses occasions, Hayen a marqué des points auprès de ses supérieurs. Il y avait suffisamment de possibilités pour remporter le match, même deux fois trop. Malheureusement pour les Brugeois, c'est la malchance qui en a décidé autrement.

Reste à voir si Nicky Hayen va pouvoir laisser de nouvelles bonnes impressions la semaine prochaine, contre le Sporting d'Anderlecht. En phase classique, la défaite contre les Mauves avait fait beaucoup de mal à Ronny Deila.