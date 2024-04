"Cette fois, on ne peut plus parler de titre"

Après avoir partagé l'enjeu contre le Cercle de Bruges, le Club compte huit longueurs de retard sur l'Union et le Sporting d'Anderlecht. Avec de plus en plus de certitudes, on peut écrire que la course au titre ne concernera bien que deux équipes.

Cette perte de points est celle de trop pour prendre part à la course au titre, et Hans Vanaken le sait. Après le partage contre le petit frère du Cercle, les Blauw & Zwart savent qu'ils se battront désormais pour la troisième place, au mieux. "Cette fois, je pense que c'est fini" avouait Hans Vanaken au micro d'Eleven/DAZN. "La saison a été longue, fatigante et cette deuxième période doit nous servir à construire de quoi prendre un maximum de points d'ici à la fin de saison." Le titre, pour le Club de Bruges, c'est fini Construire, ou plutôt se reconstruire en vue du quart de finale de Conference League se profilant, contre le PAOK. Mais pour le titre, Bruges sera trop court. Tout n'est pas à jeter, pourtant, car après une mauvaise première mi-temps, les joueurs de Nicky Hayen ont trouvé les poteaux... à trois reprises. "La première période a été difficile, elle n'était pas bonne. L'entraîneur nous avait demandé de nous positionner très haut pour se créer des espaces et ça a marché quelques fois, mais nous avons perdu bien trop de ballons." "On a mieux géré le Cercle en seconde période, on a su gagner les deuxièmes ballons pour trouver les espaces vers Nusa, puis Jutgla. On a manqué de chance avec les poteaux, on aurait dû marquer plus d'une fois et ce n'est pas un bon point, pour cette raison."