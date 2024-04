Le Club de Bruges mal payé dès le début des Champions Play-Offs : "C'est un point chanceux pour le Cercle"

Le Cercle a pris le premier point de son histoire en Play-Offs 1 contre son voisin du club, ce lundi. Le coach des Groen & Zwart l'avoue, ce point est cependant bien payé pour ses joueurs.

Le Cercle de Bruges aura le rôle de poil à gratter, de trouble-fêtes dans la course au titre. Et quoi de mieux pour les joueurs de Miron Muslic de commencer cette tâche contre le voisin et rival du Club.

Pendant une mi-temps, les Groen & Zwart ont été la meilleure équipe sur la pelouse, avant de reculer et de subir les assauts du Club. Le poteau a sauvé Warleson à trois reprises, le Cercle s'en est finalement tiré avec le point du partage.

"Le Club a eu les occasions pour l'emporter en seconde période. On a eu des bons moments dans les deux mi-temps, surtout en première. Ensuite, on a perdu la structure, l'intensité et le courage. Et dans un tel match, on ne peut pas perdre le courage" lançait Miron Muslic au micro du diffuseur Eleven/DAZN.

Le Cercle va jouer les trouble-fêtes dans ces Champions Play-Offs

Des paroles assez dures donc de l'entraîneur du Cercle, qui a vécu, depuis son banc, le premier point de l'histoire du club en Play-Offs 1. Miron Muslic le sait, les neuf derniers matchs seront très difficiles... et tant mieux.

"On joue contre les meilleures équipes du championnat, on doit atteindre et dépasser nos limites pour survivre. Ce point est un bon point pour nous. On ne regrette pas les deux points perdus, pas après 95 minutes à cette intensité. C'est un point chanceux pour le Cercle."

Les deux équipes brugeoises se sont quittées sur un score de parité lors de leurs trois premiers affrontements, cette saison. Le Cercle a désormais pris quatre points contre des équipes du top 6, dont trois contre le FC Bruges. Pour Miron Muslic, s'imposer lors du match retour sera capital.

"Ce n'est pas facile de s'en sortir sans perdre contre une telle équipe. On a su le faire trois fois, c'est une belle progression. On est ambitieux, je suis content de disputer ces Champions Play-Offs, car nous sont exposés et repoussés dans nos limites. Il faudrait gagner le match retour contre Bruges" a conclu le T1 du Cercle.