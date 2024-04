Catastrophique, l'Union chute à Genk et laisse Anderlecht revenir !

L'Union Saint-Gilloise a complètement manqué son début de play-offs. Face à Genk, les Bruxellois ont livré une prestation morose et se sont méritoirement inclinés (1-0). Anderlecht revient à égalité de points !

L'Union était mise sous pression suite à la victoire d'Anderlecht face à l'Antwerp samedi. Les Saint-Gillois devaient absolument gagner pour garder leur leadership.

Rien d'évident dans l'antre d'un Racing Genk, même diminué par de nombreuses absences. Côté Unioniste, Mohamed Amoura était laissé sur le banc au coup d'envoi

L'Union dominée en début de match

Genk prend assez rapidement l'ascendant dans cette rencontre. Les Limbourgeois sont affûtés techniquement, et trouvent les espaces nécessaires pour faire mal à leur adversaire. C'est pourtant l'Union qui a la première grosse occasion du match, avec une frappe de Sadiki qui passe à côté (14e).

Genk bénéficie ensuite de deux opportunités, avec Arokodare qui échoue devant Moris (15e) puis Kayembe qui frappe au-dessus (17e). L'Union ne tiendra pas compte de ces deux avertissements...

Arokodare punit Moris, Kayembe manque déjà le break

Les Limbourgeois sont bien mieux dans le match et ouvrent méritoirement le score. Sur un long ballon de Hrosovsky, Moris hésite à sortir. Arokodare, qui devance Burgess, n'en demande pas tant et trompe le gardien de l'Union, qui a raison de s'en vouloir (1-0, 27e).

A peine a-t-on remis le ballon en jeu que Genk manque le but du 2-0. Ait El Hadj se promène dans le rectangle et remet à Kayembe. Peu habitué à se retrouver dans cette position, le latéral de Genk tire au-dessus du but vide (31e).

L'Union est dominée et ne parvient pas à revenir dans le match en première période. A part une tête manquée d'Eckert et une frappe de Lapoussin contrée par Sadick, c'est le néant devant.

Triste seconde mi-temps

Menée et malmenée, l'Union ne parvient vraiment pas à déjouer le plan de Genk. Les hommes d'Alexander Blessin pataugent, c'est le moins qu'on puisse dire. La rencontre est plus rythmée par les arrêts de jeu que les phases intéressantes.

Rares occasion pour les Bruxellois : Nilsson parvient à s'ouvrir un angle de tir mais frappe sur Vandevoordt (61e). Lazare frappe ensuite dans le petit filet mais cela reste trop timide (72e).

Vandevoordt sauve Genk, Burgess exclu...de manière stupide

L'Union tente tant bien que mal de recoller au score. Et on le sait, les Unionistes peuvent faire très mal en fin de rencontre. Castro-Montes se présente devant Vandevoordt mais le jeune gardien sauve du pied (82e).

Le même Castro-Montes frappe sur le même Vandevoordt en fin de rencontre. Les changements opérés assez tard par Blessin n'ont pas eu l'effet espéré. Symbole de l'énérvement de l'Union, Burgess est directement exclu pour avoir balancé le ballon sur Arokodare sur une une rentrée en touche.

L'Union perd pour la première fois en championnat depuis le mois de septembre et voit donc Anderlecht revenir à sa hauteur. Genk fait une opération en or et revient à la 3e place.