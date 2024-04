Titulaire surprise pour le Club de Bruges de Nicky Hayden et victime d'un gros coup dur : "Tout le monde avait confiance en lui"

Titulaire surprise dans le derby contre le Cercle, Denis Odoï n'a pas pu reprendre la seconde période, victime d'une blessure au genou. Pour l'expérimenté défenseur, le retour aux affaires aura été plus court que prévu.

Nicky Hayen avait un petit peu surpris dans sa composition, pour sa première sur le banc du Club de Bruges. L'intérimaire choisi pour remplacer Ronny Deila avait décidé de titulariser Bjorn Meijer sur le côté gauche, Denis Odoï sur le côté droit et de laisser Maxim De Cuyper ainsi que Kyriani Sabbe commencer sur le banc.

Mais, en toute fin de première période, l'expérimenté défenseur s'est tenu le genou après une course avec Augusto. Il a tenu bon jusqu'à la pause, avant de céder sa place à Kyriani Sabbe pour le début de la seconde période.

"Je ne sais pas encore ce que c'est. J'ai essayé de remonter sur la pelouse, mais j'avais trop mal et ça ne servait à rien de jouer à 70%. On avait confiance en Kyriani (Sabbe), que ça soit l'entraîneur et moi. Pour ma part, je ferai un scanner demain. J'ai tendu le genou, j'ai fait un pas en arrière et j'ai senti que ça s'était bloqué" a-t-il détaillé au micro d'Eleven/DAZN.

Pour Denis Odoï aussi, le Club de Bruges peut oublier le titre

Selon Hans Vanaken, la première période du Club de Bruges n'était pas au niveau. Denis Odoï n'était pas vraiment d'accord avec lui et estimait, quant à lui, que les intentions brugeoises étaient bonnes. L'exécution, par contre, ne l'était pas.

"Je pense que dès la première mi-temps, on a joué comme on devait le faire, en passant par Onyedika pour changer le jeu de côté. Le problème était que nous n'arrivions pas à nous créer suffisamment d'occasions. On a dominé la seconde période, on aurait pu marquer plus qu'un but pour l'emporter."

"Le titre ? Je pense que ce sera difficile. On va maintenant se focaliser match par match et on verra où ça nous mène" a conclu Denis Odoï.