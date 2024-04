Deux victoires en deux matchs : Genk peut-il être la surprise des Playoffs ?

Genk a commencé ces Champions Playoffs avec un bilan de six sur six. Les Limbourgeois joueront-ils les troubles-fêtes ?

C'est la beauté des Playoffs : au fil des semaines, les conclusions et les rapports de force peuvent changer du tout au tout. Il y a six jours, Genk abordait sa dernière ligne droite dans la peau d'un miraculé.

Deux matchs plus tard, le regard envers l'équipe de Wouter Vrancken a changé : cela ne reste que deux victoires, mais s'imposer contre l'Union et au Bosuil n'est pas anodin, avec deux cleansheets en prime.

Le coach Limbourgeois a changé son dispositif pour palier la blessure de Bryan Heynen. Et le 3-4-3 semble parfait pour le groupe à sa disposition : "L'énergie et l'enthousiasme des joueurs sont bien plus importants que le système de jeu. Cela fait maintenant deux matches que c'est super et il faut continuer comme ça. Il est encore très tôt, mais nous avons déjà fait de grands progrès" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Wouter Vrancken retrouve le sourire

Vrancken ne veut pas tirer la couverture à sa personne : "C'était une victoire bien méritée. Nous avons fait preuve de beaucoup de mentalité et d'esprit d'équipe et n'avons rien lâché. Nous nous sommes créés pas mal de bonnes occasions, mais nous devons les concrétiser. C'est le seul défaut de la victoire d'aujourd'hui. Mais je suis très fier de mes garçons".

Genk est à cinq points de l'Union et d'Anderlecht. Mais être assuré de rester à la troisième place après deux journées est déjà une belle récompense pour une équipe qui était à quelques minutes de manquer les Playoffs. En attendant bientôt plus ?