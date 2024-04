Le champion en titre reste sur un décevant 0 sur 6 dans ces Champions play-offs.

L'Antwerp n'a pas pris de points ni contre Anderlecht, ni face à Genk et a débuté les Champions play-offs de la pire des manières.

Le Great Old espère pourtant toujours se reprendre et enfin lancer la machine : "Nous n'avons tout simplement pas réussi à marquer de but. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas tout donner. Genk a marqué un joli but, puis a un peu fermé le jeu", a analysé Mark van Bommel.

"Nous n'avons pas réussi à nous montrer assez dangereux. Nous sommes déçus, après deux matches en play-offs, nous avons zéro point, ce n'est pas bon. La finale de la Coupe est encore loin, nous n'allons pas tout abandonner maintenant. Il reste encore huit matches, donc nous pouvons encore faire beaucoup de choses. Même si les places 1 et 2 seront très difficiles à atteindre", poursuit le T1.