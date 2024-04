Malgré la victoire, Vrancken pointe un défaut majeur dans le jeu de Genk

Genk a décroché une solide victoire à l'Antwerp dans ce choc de samedi. Un but pour tout faire basculer mais une petite ombre au tableau.

Genk a décroché une solide victoire sur le terrain de l'Antwerp samedi soir et se replace provisoirement sur le podium de ces Champions' Playoffs.

Il s'agit là de la deuxième victoire en autant de rencontres dans cette partie de la compétition pour les Limbourgeois qui ont vraiment décidé d'endosser le rôle d'outsider, et cela semble surprendre tout le monde.

Au Bosuil, Genk a arraché les trois points sur un superbe but d'Anouar Ait El Hadj mais peut se mordre les doigts de ne pas avoir plié la rencontre plus tôt.

Genk doit concrétiser ses occasions

"C'était une victoire bien méritée. Nous avons montré une belle mentalité et et un bel esprit d'équipe, et nous n'avons rien concédé. Nous avons créé pas mal de belles occasions, mais nous devons les concrétiser. C'est la seule ombre au tableau de la victoire d'aujourd'hui", a concédé Wouter Vrancken dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

L'entraîneur de Genk se dit néanmoins "très fier" de ses joueurs après cette victoire face à un concurrent direct à l'Europe.

"L'énergie et l'enthousiasme des joueurs sont bien plus importants que le système de jeu. C'est déjà deux matchs au top, et nous devons continuer sur cette lancée. Il est encore très tôt, mais nous avons déjà fait de très beaux progrès", a ajouté Vrancken.

