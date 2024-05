Andreas Skov Olsen répond clairement aux rumeurs : "Bla, bla, bla..."

Et revoilà Andreas Skov Olsen. Le Danois, qu'on annonçait désormais enterré au Club de Bruges, a été décisif à l'Antwerp et fait savoir sa façon de penser aux "haters".

Autant l'assumer : nous avions écrit (lire ici) que l'histoire d'Andreas Skov Olsen semblait se diriger vers une fin en eau-de-boudin et que Nicky Hayen allait mettre l'ailier danois au placard, suite à son comportement lors du déplacement au PAOK.

Mais alors que Skov Olsen n'était plus entré au jeu depuis cet épisode malheureux, il a amené la meilleure réponse possible ce dimanche. Le Danois était titulaire et a inscrit le second but de ses couleurs, redevenant de facto une arme pour Nicky Hayen.

Le coach brugeois faisait ainsi fi des rumeurs et de ceux qui affirmaient qu'il y avait une rupture de confiance entre le staff et Skov Olsen. Et ce dernier en a profité pour répondre sur les réseaux sociaux.

"Bla, bla, bla. Heureux d'être de retour dans cette équipe", a écrit Andreas Skov Olsen sur un post Instagram.