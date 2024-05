Toby Alderweireld s'en prend violemment à l'arbitrage, un ancien arbitre le fustige : "Je ne l'ai pas entendu la saison dernière"

Toby Alderweireld a lourdement critiqué l'arbitrage après la défaite de l'Antwerp contre le Club de Bruges. Un comportement que Serge Gumienny n'a absolument pas apprécié.

L'Antwerp a perdu contre le Club de Bruges et est resté dernier de ces Champions Play-Offs. Après la rencontre, Toby Alderweireld a lourdement fustigé l'arbitrage (lire ici) après, selon le capitaine du Great Old, un penalty non sifflé pour les Anversois.

L'ancien arbitre de Jupiler Pro League, Serge Gumienny, n'a pas apprécié. Dans les colonnes du Belang van Limburg, il a répondu à l'ancien Diable Rouge. "Sa déclaration est exagérée. Il a non seulement parlé du match contre Bruges, mais aussi d'un niveau d'arbitrage catastrophique depuis le début des Play-Offs. Je trouve ça inutile et injustifié."

"Je maintiens que dans ces Play-Offs, l'arbitrage est très bon. Ce n'est pas parce que l'Antwerp se porte mal qu'il faut blâmer les arbitres. L'année dernière, je ne l'ai pas entendu lorsque Genk aurait pu recevoir un penalty contre l'Antwerp dans le match du titre. Une faute qui était bien plus claire que celle-ci" poursuit Gumienny.

L'Antwerp se cache derrière l'arbitrage, selon Serge Gumienny

L'ancien arbitre s'est exprimé sur cette phase polémique d'Antwerp - Bruges, lors de laquelle un penalty pour une faute sur Gyrano Kerk était réclamé. "Vous pouvez la siffler. Le défenseur touche premièrement la jambe de Kerk, puis le ballon. Ce n'est pas un contact violent, mais il peut suffire pour donner penalty. Si l'arbitre ne l'a pas fait, la meilleure chose à faire est de ne pas se plaindre et continuer à jouer."

Selon Serge Gumienny, un contrôle du VAR aurait été nécessaire. Toby Alderweireld n'a donc pas forcément tort, c'est plutôt la forme de ses propos qui n'a pas été la bonne.

"En revoyant la phase, il aurait pu s'apercevoir que Kerk avait été touché. Cela ne veut cependant pas dire que Vergoote aurait donné penalty. Si vous montrez cette phase à cent arbitres, cinquante vont siffler penalty, les cinquante autres ne le feront pas. Mais, dans un match aussi crucial, aller revoir les images ne peut jamais faire de tort" a conclu Serge Gumienny.