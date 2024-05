Nicky Hayen face à "un problème de luxe" au Club de Bruges ?

Le Club de Bruges est désormais seul leader des Champions Play-offs après sa victoire face à l'Antwerp. Le coach Nicky Hayen doit composer avec un effectif fourni, où de nombreux joueurs rentrent en concurrence.

Dans les cages du Club face à l'Antwerp ce dimanche, on s'attendait à voir Nordin Jackers. Le gardien a pris le relais après la blessure de Simon Mignolet et a réalisé de bonnes prestations.

Mais, petite surprise, il était absent. Jackers souffre en effet d'une légère élongation. De retour de blessure, Mignolet en a profité et a réalisé un gros match face à l'Antwerp.

Selon des propos rapportés par la Dernière Heure, Mignolet s'est exprimé au sujet de sa concurrence avec Jackers. "Nordin s’est incroyablement bien débrouillé. Nous nous entendons bien et nous nous faisons mutuellement progresser. C’est le genre de situation qui doit arriver dans un grand club."

"J’ai attendu de recevoir ma chance et j’ai fait en sorte d’être là. Cela ne servait à rien d’être négatif”, a continué Mignolet après la rencontre face à l'Antwerp. “Lorsque l’occasion se présente, ce qui s’est produit plus vite que prévu, il faut être là. Je suis très heureux que cela ait fonctionné et que j’aie pu jouer le rôle qui m’incombe.”

Qui sera dans les cages du Club pour ces 3 derniers matchs de la saison ? Nicky Hayen a répondu à la question, à sa manière. “Une situation de luxe n’est pas toujours bonne. Il n’y a pas de hiérarchie. J’ai dit la semaine dernière que Simon était un gardien du top et il l’a prouvé. Nordin est dans une bonne série. C’est une situation dangereuse. Car si je mets quelqu’un dans le but et qu’il ne preste pas comme il faut, alors je recevrai des critiques.”