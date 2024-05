Un autre club belge veut doubler le Club de Bruges pour un défenseur argentin : la première offre est sur la table !

Depuis quelques jours, l'intérêt du Club de Bruges pour Ayrton Costa est connu. Les Blauw & Zwart semblaient tenir la corde, mais c'est... l'Antwerp qui pourrait bien leur brûler la politesse.

En pleine course pour le titre et en pleine préparation de sa demi-finale retour de Conference League, le Club de Bruges prépare déjà, aussi, son mercato estival et a déjà officialisé l'arrivée d'Ardon Jashari pour la saison prochaine.

Les Blauw & Zwart sont très actifs en cette fin de saison, et voulaient boucler une seconde arrivée avant la fin du championnat. Celle d'Ayrton Costa, défenseur latéral gauche évoluant à Independiente, en Argentine.

Selon la presse d'Amérique du Sud, le club de la Venise du Nord avait déjà pris contact avec le joueur, et était sur le point de soumettre une première offre à son club. Sauf que, dans les dernières heures, c'est un autre club belge qui aurait tout fait pour brûler la politesse à Bruges.

L'Antwerp sur le point de devancer le Club de Bruges pour Ayrton Costa ?

Ce club, c'est l'Antwerp. Selon toute la presse argentine, ce lundi, le champion en titre aurait d'ailleurs envoyé une première offre en Argentine, évaluée à trois millions d'euros.

Toujours d'après les mêmes sources, Independiente pourrait se satisfaire d'un chèque de 2.5 millions d'euros pour libérer ses services. L'offre de l'Antwerp serait donc suffisante, mais le Club de Bruges ne voudra peut-être pas dire son dernier mot, et pourrait décider de jouer les enchères.