Ritchie De Laet, les adieux manqués d'un joueur devenu symbole de l'Antwerp

L'Antwerp s'est incliné une 8e fois en 9 matchs ce lundi sur le terrain du Racing Genk (1-0). Ritchie De Laet est sorti blessé.

Alors que l'on s'approchait de la 70e minute de jeu, Ritchie De Laet a tenté d'intercepter un ballon de la tête. Le défenseur latéral est mal retombé, s'appuyant dangereusement sur son genou.

Les images font peur à voir. De Laet a dû laisser sa place. Suite à la douleur et conscient que c'est sans doute son dernier match avec le Great Old, il n'a pas su retenir ses larmes.

La saison pourrie de l'Antwerp...et de Ritchie De Laet

L'Antwerp a vécu une saison assez particulière. Après son doublé Coupe-championnat la saison dernière, le Great Old n'a pas répondu aux attentes et aux ambitions pourtant grandissantes.

Qualifié pour les phases de poules de la Ligue des Champions, les Anversois n'ont pas fait le poids mais auraient cependant pu revendiquer mieux qu'une dernière place de leur groupe. On retiendra cependant cette (seule) victoire face au FC Barcelone lors de la dernière journée.

En championnat, le Great Old a débuté les Play-offs avec le statut de prétendant à l'Europe...voire de potentiel trouble-fête dans la course au titre. Force est de constater qu'après 8 défaites lors des 9 premières journées, on est très loin du compte. L'Antwerp s'est également effondré en finale de la Coupe de Belgique, livrant une prestation bien morose face à l'Union.

Plusieurs joueurs n'ont globalement pas été au niveau cette saison à l'Antwerp. D'autres, comme Ritchie De Laet, n'ont pas toujours eu voix au chapitre. Le défenseur latéral de 35 ans a démarré la saison comme titulaire, mais s'est blessé en janvier. En tout et pour tout, il aura manqué près de 3 mois de compétition cette saison.

Ses deux blessures ne lui auront permis de jouer que 15 rencontres de championnat régulier. En son absence, l'Antwerp a perdu plusieurs rencontres importantes. Il a été suppléé par Jelle Bataille, qui n'a pas toujours apporté satisfaction.

Les adieux manqués d'un symbole

Cette nouvelle blessure empêchera sans doute De Laet de faire des adieux en bonne et due forme au Bosuil lors de la dernière journée, face à Anderlecht.

Il est en effet en fin de contrat en juin prochain et sauf surprise, il ne prolongera pas à l'Antwerp. A 35 ans, il est peut-être même question d'une retraite professionnelle...

De Laet est un symbole du club. Il commence en effet sa carrière à Anvers avant de partir en 2007 vers Stoke City. Après de nombreux passages dans des clubs anglais, il revient au Great Old en janvier 2018 - l'année après la remontée en Pro League - avec le statut d'ancien Diable Rouge, d'abord sous forme de prêt d'Aston Villa.

Il y reviendra définitivement à l'été 2019. Sous la tunique anversois, De Laet aura joué un total de 213 rencontres, son plus grand en carrière. Il est l'un des symboles les plus forts de la renaissance du matricule 1, de retour sur le devant de la scène grâce à des noms bien connus du football belge et anversois (citons bien évidemment Alderweireld, mais également Nainggolan...).

Comme le montraient les drapeaux à son effigie ce lundi dans le stade ("Come on Ritchie De Laet"), De Laet est adoré à l'Antwerp. Son départ, à l'image de celui de Mark van Bommel, est un signe supplémentaire que le club est en fin de cycle...