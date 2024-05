Michel-Ange Balikwisha victime de racisme après la défaite de l'Antwerp

Le joueur de l'Antwerp a dénoncé un commentaire qu'il avait reçu sur les réseaux sociaux. Un utilisateur d'Instagram l'a insulté.

Ce lundi, l'Antwerp a été battu par Genk lors de l'avant-dernière journée des Champions Playoffs et avant de recevoir Anderlecht pour un match capital dans la course au titre.

Cependant, le goût de la défaite a rapidement été oublié à cause d'un triste spectacle qui a eu lieu en dehors des terrains. En effet, Michel-Ange Balikwisha a été insulté sur les réseaux sociaux.

Le joueur de l'Antwerp a été victime de racisme et a voulu mettre en avant le commentaire de cet utilisateur du Instagram.

Celui-ci a a écrit : "Pleure, singe, pleure mais tu ne sais même pas marquer un but, comme c'est marrant. Entraîne toi un peu plus ou va au pays des bananes. Quelle honte tu es, toi et ta petite équipe".

Balikwisha a fait une capture d'écran et s'est contenté de répondre "Merci" sans masquer le nom de l'utilisateur.