📷 Sensation de Pro League le soir, de retour sur les bancs de l'école dès le matin

Ce lundi, Konstantinos Karetsas a décroché sa première titularisation en Jupiler Pro League. Un grand moment pour le jeune prodige de Genk, qui a célébré ça par un assist, avant... de retrouver les bancs d'école.

"Kos" Karetsas (16 ans) aura vécu un rêve jusqu'au bout cette saison. D'abord brillant en Challenger Pro League (5 buts, 6 assists) alors qu'il n'a fêté ses 16 ans qu'en novembre, il a ensuite intégré le noyau A du Racing Genk en seconde partie de saison.

Et Domenico Olivieri l'a récompensé de son travail ainsi que de sa progression fulgurante. Ce lundi, Konstantinos Karetsas était titularisé pour la première fois en D1A. Il a répondu aux attentes, délivrant un très bel assist pour Andi Zeqiri.

Avec cette passe décisive, Karetsas rentre encore plus dans l'histoire, devenant le plus jeune passeur de l'histoire du championnat. "C'est ce dont rêve tout jeune joueur. Quand j'ai appris que j'allais être titulaire, j'étais sous le choc, même si j'ai quand même réussi à dormir au final", souriait le gamin après la rencontre.

On peut désormais s'attendre à ce que Konstantinos Karetsas joue plus régulièrement la saison prochaine, et soit l'une des sensations de notre Pro League. Mais avant cela, il a... des examens à réussir. En effet, dès ce mardi matin, le milieu créatif était de retour sur les bancs de l'école.

"À 8h30, c'est mathématiques. Je n'aime pas beaucoup ça, mais je fais de mon mieux", rigole Karetsas. "Je ne sais pas ce que ça va donner à l'école, nous verrons bien. Mais beaucoup de mes professeurs sont supporters de Genk, ils seront donc contents".