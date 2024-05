🎥 La pépite de Genk brille pour sa première titularisation, le Racing enfonce l'Antwerp

ūüé• La p√©pite de Genk brille pour sa premi√®re titularisation, le Racing enfonce l'Antwerp

Le Racing Genk a battu l'Antwerp ce lundi soir et fait une très bonne opération dans la course à la quatrième place. Konstantinos Karetsas était titulaire pour la première fois, à 16 ans, et a brillé.

Genk a battu l'Antwerp ce lundi lors de la 9e journée de Jupiler Pro League sur un but d'Andi Zeqiri (28e), son 9e de la saison toutes compétitions confondues et son second dans ces Playoffs. Mais la phase est surtout partie d'un magnifique déboulé de Konstantinos Karetsas. Titulaire pour la première fois de sa carrière en D1A, à 16 ans, le phénomène genkois a attiré trois anversois avant de trouver la passe qu'il fallait en profondeur pour lancer Zeqiri. Il signait donc là son premier assist en JPL. Karetsas avait déjà réalisé une saison XXL en Challenger Pro League (20 matchs, 5 buts, 6 assists), lui qui n'a fêté ses 16 ans qu'en novembre dernier. Il fera certainement partie des joueurs à suivre la saison prochaine. Le Racing Genk compte désormais 37 points, un de plus que le Cercle de Bruges. Une bonne opération pour aller chercher un ticket européen direct, plutôt que via les barrages. Et peut-être une bonne nouvelle pour Anderlecht et l'Union, car le Cercle devra désormais aller chercher quelque chose au Club... ‚úÖ Attirer 3 joueurs sur soi pour libérer un boulevard à son coéquipier.



16 ans.



