Anderlecht...l'obstacle le plus sérieux dans la course au titre de l'Union ? Anthony Moris lance déjà le derby

L'Union Saint-Gilloise a repris son trône de leader en s'imposant contre Genk. Anthony Moris s'est présenté soulagé en interview d'après-match.

Troisième cleansheet de rang pour Anthony Moris et l’Union. Pas une mince performance lors des Playoffs, pas une mince performance face aux deux autres candidats au titre : "On savait qu’on jouait contre une équipe qui jouait un peu son va-tout, sa fin de saison sur ce match-ci", explique le portier saint-gillois après la rencontre.

Il reste toutefois conscient que tout n’était pas parfait, notamment offensivement. : "Je pense qu’on aurait dû se procurer un peu plus d’occasions, se mettre plus vite à l’abri, mieux profiter des espaces. Avec un but d’avance, tu n’es jamais à l’abri. On sent aussi que c’est la fin de saison, on puise dans nos réserves à chaque match, mais on en est conscient. On va avoir une semaine complète pour se retaper, ça va faire du bien, parce que le plus dur commence maintenant".

De quoi repousser le Racing six points derrière : "On peut être lucide et dire que ça va se jouer entre le Club de Bruges et nous pour le titre. Genk a pris un gros coup sur la tête, je ne vois pas les deux équipes complètement s’effondrer. Le Club doit encore jouer Genk, ça se jouera à celui qui reste le plus calme dans ce genre de match".

Ne pas dévier de l'objectif

Si elle réussit un sans faute contre Anderlecht, l’Antwerp et La Gantoise, l’Union sera championne : "On sait qu’on ne recevra de cadeau de personne. Si on veut quelque chose, il faudra qu’on aille le chercher, à commencer par le derby du weekend prochain".

Moris est déjà focus sur le déplacement à Anderlecht : "Ça peut être un match charnière. Je pense que c’est la rencontre où on va devoir sortir une grosse prestation pour aller s’imposer là-bas. Je parle sans connaître le résultat de la finale de Coupe, mais je ne pense pas que ça changera quelque chose dans leur tête vu la rivalité. Ca sera à nous de répondre présent".

Le gardien luxembourgeois ne veut pas rajouter plus de pression qu’il le faut : "Je le dis honnêtement, rien n’a changé pour nous, qu’on soit premiers ou non. Ce sera à qui saura le mieux gérer ses émotions. Il ne faut pas se cacher, ne pas avoir peur de notre destin. Le Club de Bruges a l’expérience de ce genre de match, mais de notre côté aussi, on tire les leçons des années précédentes".

"C’est un travail au quotidien, notamment avec les nouveaux qui découvrent les Playoffs, pour leur dire que la vie est belle qu’il faut continuer comme ça. Il ne faut pas calculer, on va jouer pour gagner comme on l’a toujours fait et comme Bruges fera aussi", conclut-il.