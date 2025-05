L'Union attendue de pied ferme : pourquoi les conséquences du ballon lancé sur la pelouse ne pourraient se faire sentir que ce soir

L'Union Saint-Gilloise accueille Genk ce soir. Cela devrait être assez électrique entre les deux équipes.

Dès que le ballon lancé depuis le banc par Vic Chambaere a atterri dans les pieds de Zakaria El Ouahdi, c'est toute l'Union qui a compris qu'elle allait devoir faire des discussions plus contre-productives qu'autre chose. Au sein de la direction, on a immédiatement regretté ce geste qui ne cadre pas avec l'image sympathique et familiale véhiculée par le club. Même topo pour Sébastien Pocognoli, qui craignait avant même de débarquer en conférence de presse l'influx nerveux que "l'affaire" pourrait coûter à son groupe.

Pour le moment, cela n'a guère été ressenti. Il faut dire dans la continuité de l'action, Genk n'avait plus de temps à perdre pour essayer d'aller porter le danger une dernière fois. Après la rencontre, le Racing ne s'est par contre pas privé d'insister sur ce fait pour que l'accent ne soit pas trop mis sur la rencontre en elle-même, mais bien pour déstabiliser autant que possible son rival dans la course au titre. Cela n'a pas affecté les Saint-Gillois, qui sortent d'un 4 sur 6 contre un Club de Bruges finalement extérieur à tout cela.

Genk ne l'a pas encore digéré

Mais ce soir, Genk pourrait se faire un plaisir de rendre la monnaie de sa pièce à l'Union. On ne le lui enlèvera pas, Thorsten Fink est un entraîneur qui met le jeu au centre des débats et fuit généralement plus les polémiques plutôt qu'il ne les crée.

Pourtant, à voir la manière avec laquelle il engageait il y a deux semaines ("Face à cette équipe, je perds mon calme") et à sa projection sur le match retour dès la conférence de presse donnée dans les entrailles de la Cegeka Arena, il est impossible qu'il n'ait pas utilisé cet incident et le vice Saint-Gillois pour donner un supplément d'âme...et d'agressivité à ses troupes.

Après la prise de parole des deux coachs, il avait d'ailleurs expliqué sa façon de penser à Sébastien Pocognoli qui n'avait pas apprécié. Ce soir, il pourrait donc bien s'agir plus d'une confrontation que d'un match. Comme pour le vice et l'agressivité, le mot n'est pas forcément à prendre négativement. Mais la limite n'est jamais bien loin.