Adieux ratés pour Vertonghen face à Bruges, et pas de titre anticipé pour l'Union

Le RSC Anderlecht n'a pas réussi à priver Bruges d'une dernière petite lueur d'espoir lors de la 10e journée. Les Mauves se sont inclinés une nouvelle fois, et Jan Vertonghen aura manqué ses adieux avec le Lotto Park.

Les adieux de Jan Vertonghen auraient pu se coupler à une réussite symbolique : celle de priver le Club de Bruges du titre de champion de Belgique, en cas de victoire. Mais le RSC Anderlecht, malgré une prestation pleine d'envie, n'y est pas parvenu, et Sterke Jan lui-même aura vécu un après-midi difficile.

Pourtant, le début de match est prometteur pour les Mauve & Blanc : le pressing et l'envie sont présents, Mario Stroeykens force Jackers à s'employer après une belle combinaison entre Degreef et Dolberg (10e). Mais quelques minutes plus tard, sur un ballon perdu de Hazard, Tzolis prend de vitesse Hey et glisse à Roméo Vermant (15e, 0-1).

Les adieux ratés de Vertonghen

Anderlecht n'abandonne pas pour autant, et est peut-être bien la meilleure équipe sur le terrain ; Thorgan Hazard trouve Kasper Dolberg, dont la madjer heurte le poteau. Vertonghen s'offre même une ovation en décalant Angulo après un beau travail de protection de balle, mais l'Équatorien, qui touche énormément de ballons, n'en fait rien de bon dans le dernier geste. Il rend même fou le Parc en gâchant un 3 contre 1 initié par Dolberg (26e).

Bruges peut cependant encore remercier sa bonne étoile quand Mats Rits, bien trouvé par Stroeykens, trouve à son tour le poteau (28e). Dans la foulée, un duel accroché entre Vermant et Vertonghen lance une échauffourée : le jubilaire est jauni, tout comme Coosemans, Vermant et Tzolis, mais un arbitre plus sévère aurait pu exclure le portier ou le capitaine bruxellois.

Après un nouveau centre manqué d'Angulo qui devait mieux faire (39e), une perte de balle de Rits permet à Roméo Vermant d'aller chercher Hans Vanaken au second poteau, là encore pour un but tout fait (0-2, 43e). De mal en pis quelques secondes plus tard : Vertonghen commet la faute dans le rectangle, et Christos Tzolis transforme le penalty (0-3, 44e). Pas de second jaune pour "Sterke Jan" : Mr Lambrechts la joue diplomate.

Heureusement pour le suspens, Mario Stroeykens enverra un véritable missile sous la barre à la stupeur générale pour réduire l'écart (45e, 1-3), mais le score aurait même pu être de 2-3 à la mi-temps si Thorgan Hazard ne loupait pas l'immanquable quelques instants plus tard (45e+2).

Une ambiance détestable au Lotto Park

Le Club sera en gestion dans la seconde mi-temps, contre un Anderlecht toujours aussi volontaire. Dolberg se retourne bien et frappe au-dessus (56e), Dendoncker empêche de justesse Michal Skoras de tuer le suspens (58e). À l'heure de jeu, on se dit que la VAR accordera un penalty à Hazard pour un pied qui traîne de Maxim De Cuyper, mais il n'en sera rien (61e).

La rencontre continue dans une atmosphère bizarre et, pour tout dire, exécrable : la tribune visiteurs est vide, les tribunes latérales sifflent chaque décision arbitrale, et les deux groupes d'ultras se lancent dans un jeu de réponse : le sud lance "Wouter", le nord lance "buiten"... sous les huées des autres supporters. Surréaliste. Pas de quoi gâcher la sortie, sous une standing ovation générale cette fois, de Vertonghen.

Côté football, il n'y aura plus grand chose à se mettre sous la main. Ibrahim Kanaté fait ses grands débuts en équipe A et manque de les fêter d'une superbe frappe qui frôle le poteau (84e), tandis que Maamar ne doit qu'à la maladresse de Nilsson et un bon retour d'Augustinsson qu'une perte de balle ne fasse pas 1-4 (86e).

Quoi qu'il en soit, le score final restera de 1-3 et le suspens n'aura pas été présent assez longtemps pour que de l'autre côté de Bruxelles, au clubhouse du Parc Duden, les supporters de l'Union aient vraiment cru pouvoir sabrer le champagne dès ce soir. La fête n'en sera que plus belle en cas de titre dans une semaine. Bruges, de son côté, a fait le job ce dimanche.