Sans clarté, Anderlecht repartira sur les mêmes (mauvaises) bases : voici ce dont ont besoin les Mauves

Anderlecht s'est, sans surprise, à nouveau incliné contre Bruges ce dimanche. Même si les Mauves ont paru capables de rivaliser par moments, ils ont confirmé l'écart entre eux et le top 3.

Le constat était impitoyable ce dimanche : jamais Anderlecht n'avait paru aussi proche du FC Bruges (les Mauves étaient la meilleure équipe sur le terrain en première période), et pourtant le score final était de 1-3 sans que les Gazelles ne tremblent vraiment.

Les bons résultats du RSCA contre La Gantoise et l'Antwerp ne devaient en effet pas servir de trompe-l'oeil : si Anderlecht a pris 10/12 contre les 5e et 6e du championnat, c'est plutôt parce que ces derniers étaient d'un niveau insuffisant (jamais les Playoffs n'ont été si faibles) que parce que Besnik Hasi a fait passer un palier aux Mauves.

Hasi ou un autre, mais il faudra décider très vite

Après un 0/9 pour entamer les PO1, Anderlecht pourrait donc terminer cette phase finale sur un 0/9, une nouvelle fois. La preuve que Hasi n'a pas vraiment pu améliorer son équipe, ou à peine. Comment aurait-il pu faire autrement ? Le Kosovar a pris en mains une équipe en pleine déroute.

Hasi a-t-il amené quelque chose ? Peut-être sa hargne: contrairement à Hubert pour qui tout était lisse et beau, il n'a pas hésité à tacler nommément les joueurs qui n'étaient selon lui pas à niveau. Est-ce la bonne stratégie ? Oui et non : quand vos joueurs n'ont aucune personnalité, c'est le genre de chose qui vous les aliène - mais Anderlecht en a justement assez de ces joueurs saveur vanille et sans esprit de révolte.

Reste à voir si c'est suffisant pour reconstruire le RSCA de demain. Olivier Renard et Wouter Vandenhaute doivent y réfléchir ; même si à nos yeux, Hasi n'est pas l'homme qu'il faut pour Anderlecht, ce qu'il faut, c'est prendre une décision très vite. Il faut absolument que l'entraîneur qui démarrera la saison fin juillet soit confirmé dans ses fonctions dès le mois de juin, et puisse commencer à construire son noyau.

Qu'il s'agisse de Hasi ou d'un autre, il faut de la clarté au Sporting d'Anderlecht. Sans cela, les résultats ne suivront pas, et dès septembre ou octobre, il faudra déjà agir. Le cercle vicieux sera alors encore relancé, et on imagine mal Anderlecht en sortir...