L'enfer du Bosuil ? L'Union en a fait son affaire pour se hisser à 90 minutes du paradis

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 0-4 à l'Antwerp. Les protégés du Parc Duden ne sont plus qu'à 90 minutes du titre !

Une semaine après la victoire 0-1 à Anderlecht, l'Union Saint-Gilloise se retrouvait pour un nouveau match hors de ses bases, cette fois du côté de l'Antwerp. Les Bruxellois voulaient confirmer que la victoire 5-1 contre le Great Old en début de Playoffs était plus représentative de la dynamique des deux équipes que les défaites 2-0 (en début de phase classique) et 5-1 (en Coupe) au Bosuil, jusqu'ici bastion imprenable cette saison.

Pour cela, Sébastien Pocognoli a fait confiance aux mêmes hommes qu'au Lotto Park, Anouar Ait El Hadj a conservé sa place au détriment de Kamiel Van de Perre pour amener plus de solutions offensives. Seul Christian Burgess, suspendu, manquait à l'appel, il était remplacé par Fedde Leysen.

L'Union allait-elle résister à la pression grandissante ? Elle a en tout cas mis les choses au point dès le début de match, ouvrant le score après cinq minutes de jeu pour tempérer l'enthousiasme né de l'hommage enflammé à Toby Alderweireld. Ait El Hadj a profité de la confiance de son entraîneur pour parfaitement lancer Mohammed Fuseini, plus prompt que Senne Lammens pour le 0-1.

Le scénario parfait

Une phase symbole d'une équipe de l'Union souveraine et première sur la plupart des ballons. Mis à part quelques coups francs, aucun danger pour Anthony Moris. Mais il fallait rester concentré : une glissade de Koki Machida sur un ballon en profondeur a bien failli coûter cher, les Saint-Gillois étaient tout heureux de voir Mohamed Bayo tenter sa chance (et placer à côté), plutôt que de servir Gyrano Kerk dans le rectangle.

Le tournant de la rencontre : dans la foulée, l'Union doublait la mise grâce aux mêmes hommes que sur le premier but. Décalé par Ait El Hadj à l'entrée du rectangle, Fuseini faisant parler la poudre avec une frappe alliant puissance et précision qui rentrait via le poteau (35e, 0-2).

Pas de répit pour l'Antwerp, les visiteurs enfonçaient directement le clou. Cinq minutes plus tard, Anan Khalaili, trouvé dans le rectangle par Ivanovic, se faisait accrocher par Olivier Deman pour forcer un penalty. Maladroit des onze mètres au Lotto Park, Ivanovic s'est racheté en prenant Lammens à contre-pied pour le 0-3.

Avec ses deux changements au repos, l'Antwerp a tenté de sauver l'honneur en deuxième mi-temps et a un peu plus souvent sollicité Anthony Moris via Michel-Ange Balikwisha et Mohamed Bayo, mais rien de quoi ébranler le bloc unioniste. Dans ce contexte, la carte jaune de Kevin Mac Allister pour une faute loin de son but est d'autant plus stupide : elle le privera du dernier match contre La Gantoise.

La seule ombre au tableau pour l'Union, qui inscrira le 0-4 sur corner via Promise David dans les dix dernières minutes. Un but qui n'avait que peu d'importance pour le Bosuil, qui n'avait d'yeux que pour la montée au jeu de Toby Alderweireld, pour continuer à chauffer des supporters qui n'ont jamais cessé de chanter.

C'était presque oublier que l'Union Saint-Gilloise quittait Anvers en faisant déjà la bonne opération du weekend. En attendant le match du Club de Bruges à Anderlecht demain, les troupes de Sébastien Pocognoli ont quatre points d'avance en tête du classement. Si les Blauw en Zwart ne s'inclinent pas dans le topper, l'Union devra finir le travail au Parc Duden face aux Gantois pour aller chercher un titre historique, 90 ans après le dernier.