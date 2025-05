Le Club de Bruges gagne à Anderlecht, mais Mechele met les choses au clair !

Le Club de Bruges a semblé s'imposer facilement face à Anderlecht dimanche après-midi 1-3. Du moins, c'est ce qu'on pensait en regardant le match.

Brandon Mechele n’était pas vraiment ravi de devoir s’exprimer après la victoire facile obtenue en déplacement chez Anderlecht.

"Ce n’était pas un bon match de notre part", a-t-il déclaré sur le site du Club de Bruges. "Par moments, on s’en est sortis, mais il y avait trop peu d’intensité et d’agressivité."

Il retient néanmoins la victoire. "Il y a eu un peu trop de deuxièmes ballons que nous avons perdus, ce qui a rendu l’après-midi difficile pour nous. Mais on gagne et on prend les trois points."

Le match a été remporté grâce à une prestation efficace en première mi-temps. "En seconde période, je pense qu’on ne se crée presque plus rien, mais on prend les trois points aujourd’hui et on continue à mettre la pression sur l’Union."

Pour Mechele, il est temps que la saison se termine, a-t-il encore ajouté. Il a disputé quasiment chaque match pour les Blauw en Zwart. "Ça a été dur. On commence à tirer sur la corde", a-t-il conclu.