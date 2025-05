🎥 Même Roberto Martinez était de la partie : le grand moment d'émotion pour rendre hommage à Toby Alderweireld

L'Antwerp joue en ce moment contre l'Union. Le Bosuil n'avait d'yeux que pour Toby Alderweireld en avant-match.

En conférence de presse déjà, le sujet Toby Alderweireld était omniprésent, il n'était donc pas surprenant de constater la Toby-mania à l'oeuvre au Bosuil bien avant le début de la rencontre face à l'Union.

Pour le dernier match des Playoffs à domicile, les supporters avaient prévus de lui rendre hommage comme il se doit. La rencontre a d'ailleurs commencé avec cinq minutes de retard.

Il faut dire que tout le monde avait son petit mot à dire au capitaine anversois, des supporters à Marc Overmars et Paul Gheysens en passant par...Roberto Martinez.

L'ancien sélectionneur des Diables était présent au bout de la haie d'honneur formée par les joueurs anversois. Il a remis un maillot encadré à son ancien défenseur, apparu assez ému avec sa frappe et ses deux enfants.

Durant le match, on notera aussi que le Bosuil s'est ensuite relevé comme un seul homme à la 21e minute pour applaudir et lancer un émouvant You'll never walk alone pour honorer la mémoire d'un supporter décédé à l'âge de 21 ans.