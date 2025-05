Un conseil simple, un vrai déclic : comment Kevin Mirallas a libéré Fuseini

Mohammed Fuseini monte en puissance à l'Union Saint-Gilloise. Unique buteur contre Anderlecht, double buteur face à l'Antwerp, il confirme son potentiel. Travail, patience et sang-froid.

Il y a des joueurs qui brillent sous les projecteurs et d’autres qui attendent patiemment leur moment. Mohammed Fuseini appartient à la deuxième catégorie. Longtemps discret, parfois maladroit face au but, l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise a su attendre son heure. Et lorsqu’elle est arrivée, il n’a pas tremblé. Après avoir été le seul buteur contre Anderlecht, il a signé un doublé samedi soir sur le terrain de l’Antwerp, dans une victoire 0-4 aussi éclatante qu’importante.

Le Ghanéen a travaillé, persévéré et surtout écouté. En interview d’après-match pour Het Nieuwsblad, il confiait : “Plus la pression est forte, plus je suis performant. J’avoue avoir eu du mal à marquer, mais je me suis concentré là-dessus à l’entraînement.”

Son déclic ? Un mélange de calme et de conseils bien placés. “Notre entraîneur d’attaque, Kevin Mirallas, m’a toujours dit que j’avais la technique pour concrétiser mes occasions, mais que je devais rester calme. Je l’ai fait sur le terrain.” L'ancien Diable Rouge semble avoir trouvé les bons mots pour libérer le potentiel de Fuseini, qui combine désormais vitesse, lucidité et précision dans le dernier geste.

Au-delà des statistiques, c’est surtout l’attitude qui impressionne. “Je savais que mon heure viendrait. C’est pourquoi j’ai toujours gardé mon calme.” Dans un club qui mise sur l’intelligence collective, Fuseini semble s’intégrer comme une pièce précieuse.

Avec cette victoire à l’Antwerp, l’Union Saint-Gilloise n’est plus qu’à un souffle du titre. Et si Fuseini continue sur cette lancée, il pourrait bien en être l’un des héros les plus inattendus.