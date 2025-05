🎥 Les mots émouvants de Toby Alderweireld lors de ses adieux à l'Antwerp !

Toby Alderweireld a dit adieu au public du Bosuil. Une soirée pleine d'émotion pour le capitaine de l'Antwerp !

Toby Alderweireld restera à jamais un grand nom du football belge, et plus particulièrement à l'Antwerp. Le défenseur central mettra un terme à sa carrière après cette saison et a déjà pris congé du Bosuil.

Il est possible qu'il rejoue encore lors des barrages contre Charleroi, mais cela dépendra d'abord de la qualification de l'Antwerp. Après la défaite contre l'Union (0-4), Alderweireld s'est adressé aux supporters présents dans le stade.

"Il est très difficile de trouver les bons mots en ce moment", a-t-il commencé. "Je suis sans voix. Depuis le jour où je suis arrivé ici avec ma famille...", a-t-il ajouté, la voix tremblante. Le public a alors applaudi et scandé son nom. Après un moment d'émotion, il a pu reprendre la parole.

"Depuis le premier jour, j'ai ressenti l'appréciation, et je n'avais même pas encore fait quoi que ce soit. Le premier match ici, le premier prix, deuxième prix, troisième prix. Le championnat après 66 ans, le fait que je puisse être un petit morceau de l'histoire de ce club fantastique", a-t-il évoqué, énumérant ses moments marquants.



Il a conclu en exprimant sa grande gratitude : "Ce fut vraiment un honneur d'être votre capitaine. L'Antwerp restera à jamais dans mon cœur. Je vous aime tous profondément, merci."