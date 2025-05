Le traumatisme de l'Union enfin guéri ? "Il y a une pression..." avoue Pocognoli

L'Union Saint-Gilloise a frappé fort en s'imposant 0-4 à l'Antwerp. À 90 minutes du titre, les hommes de Pocognoli gardent leur sang-froid et maîtrisent leur destin.

S’ils avaient encore besoin d’envoyer un message fort, c’est désormais chose faite. L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 0-4 samedi soir sur la pelouse de l’Antwerp, dans un match parfaitement maîtrisé. Une performance de patron, signée d’un groupe qui n’a cessé de surprendre depuis le début de la saison.

La clé du match ? Un début tonitruant et une rigueur tactique millimétrée. "On s’est rendus le match facile en commençant bien, on n’a pas laissé l’Antwerp jouer avec ses qualités", a analysé Sebastien Pocognoli après la rencontre au micro de RTBF Sport. Ses joueurs ont parfaitement appliqué le plan de jeu, ne laissant que des miettes à leurs adversaires.

Ce succès permet à l’Union de se rapprocher plus que jamais du titre. En cas de victoire la semaine prochaine contre La Gantoise, les Saint-Gillois seront sacrés champions. Mais ils pourraient l’être encore plus tôt : une défaite du Club de Bruges ce dimanche face à Anderlecht ferait déjà sauter les bouchons. Pocognoli, lui, garde les pieds sur terre : "Il reste encore une semaine, on va tenter de faire au mieux. Beaucoup de choses peuvent encore arriver."

Du stress ?

Calme, posé, presque détaché de l’effervescence qui entoure la fin de saison, le coach refuse de céder à la pression. "On essaie d’instaurer une bulle dans laquelle les joueurs se sentent bien. Il y a une pression sportive, de l’extérieur aussi, mais cela ne nous touche pas", affirme-t-il.

L'Union réalise une campagne de play-offs tout simplement exceptionnelle. Et quel que soit le scénario de ce dimanche, elle abordera la dernière journée en position de force.