Thorgan Hazard a fait les frais de la nouvelle entame ratée d'Anderlecht : "Un choix tactique"

Anderlecht a encore une fois dû se réveiller dans la dernière demi-heure pour venir à bout du KV Malines. Thorgan Hazard en a fait les frais.

Trois matchs, trois premières mi-temps calamiteuses : il y a un sacré problème à Anderlecht, et Jérémy Taravel, comme depuis le début des Playoffs, ne se l'explique pas. "On doit travailler là-dessus avec le staff et les joueurs, car c'est inexplicable. On ne peut pas rater des passes simples comme on l'a fait aujourd'hui", pointe le coach du RSCA.

"Ca met Malines en confiance, et ils ont disputé une très bonne première mi-temps. Sur de petits détails, on peut perdre la confiance immédiatement", souligne Taravel. "Il faut répondre présent dès l'entame de match car toutes les équipes qui sont en Playoffs méritent d'y être. C'est un point sur lequel on doit progresser".

Thorgan Hazard manquait d'impact

Si à Bruges, le niveau adverse a rendu la tâche impossible à Anderlecht une fois les Mauves réveillés, Gand et Malines ont fini par craquer. C'est déjà ça. Le RSCA est désormais dans un fauteuil pour la quatrième place. Point intéressant : c'est après la sortie de Thorgan Hazard à l'heure de jeu que tout a changé.

"Nous avions besoin d'explosivité et d'agressivité sur les côtés, car c'était un peu moins bon sur ce plan", reconnaît Taravel à ce sujet. Hazard semble avoir du mal, dans ces Playoffs, à mettre l'intensité et le dynamisme nécessaires pour le plus haut niveau, mais son coach tient à rassurer.

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"Thorgan n'a pas été remplacé parce qu'il était mauvais. C'était un changement tactique", affirme Jérémy Taravel. Et ce sont les entrants, surtout Cvetkovic et Bertaccini, qui ont fait la différence. Dans ce cas-là, le coach a toujours raison...