Bertaccini a encore sauvé un Anderlecht à deux visages : "Je ne sais pas comment il gère ça"

Le RSC Anderlecht a encore raté son entame de match, mais a pu compter sur Mihajlo Cvetkovic et Adriano Bertaccini, montés au jeu, pour faire la différence.

Cela devient une habitude : Anderlecht a eu du mal pendant une heure, et comme la semaine passée, les remplaçants ont fait la différence. "Je ne sais pas expliquer pourquoi. Je me prépare bien pour chaque match et pour être prêt à chaque moment", explique Mihajlo Cvetkovic, l'un des deux entrants décisifs.

"J'ai déjà marqué un but après neuf secondes, et à Sclessin, j'avais aussi marqué rapidement", rappelle le Serbe, qui a cette fois marqué sur son deuxième ballon touché. C'est ensuite Adriano Bertaccini qui a inscrit le 1-2 : comme face à La Gantoise, il a pu laisser éclater sa joie.

Cvetkovic heureux pour Bertaccini

"Bien sûr, j'ai été fêter mon but avec Adriano. C'est un bon gars et un bon joueur. Il doit prendre confiance grâce à ces entrées décisives", espère Mihajlo Cvetkovic. "Je ne sais pas comment il fait pour gérer toutes ces émotions. On se pousse mutuellement vers le haut". Après des semaines difficiles, "Berta" revient en tout cas dans le coup.

Quant à Cvetkovic, il a été élu homme du match, un trophée qu'il va dédier à quelqu'un de particulier : "Je laisse ce trophée au team manager", sourit le Serbe, qui en est tout de même lui aussi à 2 buts en trois matchs de Pro League.

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En battant La Gantoise puis Malines, le RSC Anderlecht a mis à profit son calendrier et fait déjà le trou à la 4e place du classement. Restera donc à voir ce que les Mauves font à Saint-Trond, afin de voir si le podium est un objectif accessible.