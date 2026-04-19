Un jeune talent du RSC Anderlecht serait proche de signer son premier contrat professionnel

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Selon les informations d'Africafoot, le jeune Saliou Dia devrait signer son premier contrat au RSC Anderlecht.

Cette saison, le RSC Anderlecht a offert leur premier contrat professionnel à plusieurs jeunes made in Neerpede. Une tendance qui devrait se poursuivre, notamment après la magnifique victoire des U17 anderlechtois à la Future Cup, à Amsterdam.

Selon les informations d'Africafoot, l'un des prochains talents anderlechtois à recevoir un premier contrat pro pourrait être le jeune Saliou Dia (16 ans). Dia évolue en U16 Elite cette saison. Arrière gauche d'1m78, il a d'abord été formé au Standard avant de rejoindre Neerpede en 2023.

Saliou Dia, prochain talent made in Neerpede ?

Une offre serait en préparation, précise le média africain, et Dia devrait se voir proposer un contrat le liant à Anderlecht pour les trois prochaines saisons. L'objectif sera clairement qu'il intègre le RSCA Futures au plus vite.

Saliou Dia, d'origine sénégalaise, est international belge en U16. Il n'a cependant plus été repris en sélection belge depuis 2024.

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Récemment, Anderlecht a offert leur premier contrat professionnel à des garçons comme Hidde Sysmans, Rami Lougmani ou encore Taty Kera.