Le reverra-t-on encore cette saison ? On en sait plus sur la blessure de Mario Stroeykens

Mario Stroeykens est sorti blessé contre Malines. Il devra observer quelques semaines de repos à l'infirmerie.

Lors du match d'hier soir entre Malines et Anderlecht, la première mi-temps a fait des dégâts : pas moins de trois sorties sur blessure. Après l'arbitre assistant, ce sont Mario Stroeykens et Benito Raman qui ont dû rentrer au vestiaire.

Un vrai coup dur pour Mario Stroeykens, qui revenait enfin dans le parcours après des mois sur le banc et qui entendait bien monter en puissance en vue de gagner sa place avec la République Démocratique du Congo à la Coupe du Monde.

Une fin de saison en question

Son match a duré 20 minutes, le temps de le voir s'asseoir sur la pelouse et se tenir les ischio-jambiers. On en sait désormais un peu plus sur la gravité de sa blessure.

La Dernière Heure rapporte en effet que Super Mario manquera bel et bien les prochains matchs. Son forfait est au minimum acté pour la rencontre en semaine à Saint-Trond et la réception de l'Union dimanche prochain.

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Mais les dernières blessures de fin de saison étalées de manière plus longue que prévu au sein de l'infirmerie mauve incitent à la prudence. Si sa blessure n'évolue pas favorablement, Mario Stroeykens pourrait tout aussi bien devoir faire une croix sur sa fin de saison.