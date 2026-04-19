Un visiteur très spécial pour Nathan Saliba, et une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

Nathan Saliba a reçu la visite de son sélectionneur, Jesse Marsch, Derrière les Casernes ce samedi.

Il a bien choisi le moment pour jouer un assez bon match dans l'entrejeu, et pourtant, il n'était pas au courant de sa venue. Nathan Saliba s'est en effet montré à son avantage sur la pelouse du KV Malines alors que le sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, était présent dans les travées du stade.

"J'ai pu le voir après le match. Il m'a dit que j'avais fait un bon match. C'est important de sentir que mon sélectionneur vient me voir", se réjouissait Saliba après la rencontre. "Non, il ne m'a pas annoncé que j'étais assuré de ma sélection pour la Coupe du Monde. Pas de scoop pour vous".

Promise David accompagnait Jesse Marsch

Il faudrait probablement un pépin physique, cependant, pour que Nathan Saliba manque la Coupe du Monde avec le Canada. Le milieu de terrain du RSC Anderlecht compte 13 caps mais, surtout, a été systématiquement repris pour les amicaux menant au tournoi, y compris le mois dernier.

Un autre international canadien était présent à Malines ce samedi : Promise David, qui a accompagné Jesse Marsch et est venu chercher Saliba à l'entrée des vestiaires. Une solidarité entre Canucks qui dépasse donc la rivalité Anderlecht-Union.

"J'espère pour Promise qu'il sera rétabli au plus vite et reviendra à son meilleur niveau", déclare Saliba. David devrait bien être remis pour la Coupe du Monde, mais peut-être pas pour la finale de la Coupe dans moins d'un mois.



Lire aussi… Thorgan Hazard a fait les frais de la nouvelle entame ratée d'Anderlecht : "Un choix tactique"›

Pour le RSC Anderlecht, voir Nathan Saliba sélectionné pour la Coupe du Monde 2026 serait une bonne nouvelle. Le Canada a un groupe accessible, et un beau parcours peut permettre d'attirer les regards, faisant grimper la valeur marchande du Mauve...