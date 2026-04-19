Anderlecht n'a pas encore totalement abandonné la deuxième place : "Si on veut finir le plus haut possible..."

Anderlecht a montré de la force de caractère pour enchaîner ce 6 sur 6. Nathan Saliba se réjouit de la résilience de l'équipe mais ne se voile pas la face sur les points de travail.

Jérémy Taravel ne s'en est pas caché, Nathan Saliba non plus : la première mi-temps (et même la première heure de jeu) a été indigne d'Anderlecht, comme contre le Club de Bruges et La Gantoise "On doit y travailler dur. Et c’est ce qu’on va faire", nous assure Saliba, qui estime que malgré ces entames loupées, "la mentalité est bonne. »

Selon le Canadien, l’échauffement ne laissait paraître aucun signe montrant que certains ne sont pas dans le coup : "Tout le monde fait de son mieux pour aider l’équipe. Avant le match, tout le monde est concentré".

Les cinq derniers buts mauves l'ont été par des joueurs sortis du banc en cours de match : "Quand des joueurs montent bien au jeu, ça peut aussi changer un match. On ne gagne pas un match avec seulement onze joueurs. On a aussi besoin des remplaçants".

Jouer avant de calculer

Avant le match de Saint-Trond, Anderlecht est provisoirement revenu à un point des Canaris. "Je ne pense pas à une place précise, je n’exclus rien. Si je pense que la deuxième place est encore possible ? Je ne crois pas qu’on doive arrêter d’y croire si l'on veut finir le plus haut possible. Ce sont les Playoffs. Pour moi, c’est seulement ma première saison ici, j’y crois à fond".

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Pour ce qui doit être la dernière édition des Playoffs, le message lui a été passé ; tout reste possible jusqu'au bout. Mais pour croire à une remontada, il faudra se montrer plus consistant sur l'entièreté d'une rencontre.