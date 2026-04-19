Un premier tournant dans la course au titre : Bruges dominé, l'Union fait le trou !

L'Union a frappé fort en s'imposant 2-1 contre le Club de Bruges. Une victoire méritée en guise de premier véritable tournant dans la course au titre.

Un choc, un vrai : le match de ce début de soirée opposait les deux seules équipes ayant débuté les Playoffs avec un 6 sur 6, mais surtout les deux seules équipes vraiment armées pour la course au titre. Et pourtant, Ivan Leko a dû composer avec quelques armes en moins : outre le forfait de Kyriani Sabbe (remplacé par Bjorn Meijer), Hans Vanaken et Nicolo Tresoldi n'étaient pas à 100%, ils ont été remplacés dans le onze par Hugo Vetlesen et Romeo Vermant.

Côté unioniste, David Hubert retrouvait Kamiel Van de Perre et Besfort Zeneli, mais a laissé ce dernier sur le banc pour conserver un schéma avec Kevin Rodriguez et Mateo Biondic côte à côte en pointe. Porté par ses intentions offensives, l'Union a alerté Jackers après 60 secondes via Anan Khalaili, laissé trop seul par la défense brugeoise.

Bruges s'en sort bien

Dix minutes plus tard, Kevin Rodriguez a fait trembler les filets grâce à un coup de tête impérial sur un centre de Khalaili. Mais l'arbitre a calmé tout le monde en annulant le but pour hors-jeu. Un premier tournant car au quart d'heure, le but de Brandon Mechele sur la première occasion brugeoise n'a pas été annulé, au grand dam de Kjell Schepren, surpris à son premier poteau sur un corner vicieux.

La tournure des événements a encore un peu plus favorisé les prises de bec, l'arbitre a eu du boulot face aux quelques débuts de mêlée générale. Mais dans ce chaos, l'Union a retrouvé son chemin via Mateo Biondic, plus prompt que Joel Ordonez pour échapper à sa vigilance avant de le redépasser pour placer hors de portée de Jackers (31e, 1-1).







Une égalisation méritée pour l'Union, qui est restée dans le camp brugeois pendant toute la première mi-temps. Le Club l'a d'ailleurs échappé belle sur deux occasions de Rodriguez en face-à-face avec Jackers (un arrêt du portier brugeois, une frappe trop croisée) : 1-1 à la pause.

Comme en début de match, la deuxième mi-temps a recommencé tambour battant, avec un Carlos Forbs beaucoup plus menaçant face à Ross Sykes, mais aussi quelques ballons très chauds devant Nordin Jackers.

Mais il semblait difficile de tenir comme ça pendant tout le match. La dernière demi-heure a ainsi, assez légitimement, débuté sur un tempo plus bas. C'est malgré tout l'Union, emmenée par les folles chevauchées de Kévin Rodriguez qui est restée la plus menaçante, même si la dernière passe a souvent fait défaut.

Zeneli en supersub

La dernière passe, elle était pourtant magistrale de la part d'Anan Khalaili sur un débordement à montrer dans les écoles malgré la fatigue. Plus frais, Besfort Zeneli a alors fait le reste en infiltreur, d'une finition hors de portée de Jackers (80e, 2-1).

Un but qui vaut de l'or pour l'Union, puisqu'il a assuré la victoire au Parc Duden malgré une énorme occasion brugeoise sur corner détournée par Scherpen : les Saint-Gillois envoient un signal clair à leur concurrent avec une prestation pleine et quatre points d'avance en tête du classement.