Date: 19/04/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 3
Un premier tournant dans la course au titre : Bruges dominé, l'Union fait le trou !
Un premier tournant dans la course au titre : Bruges dominé, l'Union fait le trou !
Photo: © photonews

L'Union a frappé fort en s'imposant 2-1 contre le Club de Bruges. Une victoire méritée en guise de premier véritable tournant dans la course au titre.

Un choc, un vrai : le match de ce début de soirée opposait les deux seules équipes ayant débuté les Playoffs avec un 6 sur 6, mais surtout les deux seules équipes vraiment armées pour la course au titre. Et pourtant, Ivan Leko a dû composer avec quelques armes en moins : outre le forfait de Kyriani Sabbe (remplacé par Bjorn Meijer), Hans Vanaken et Nicolo Tresoldi n'étaient pas à 100%, ils ont été remplacés dans le onze par Hugo Vetlesen et Romeo Vermant.

Côté unioniste, David Hubert retrouvait Kamiel Van de Perre et Besfort Zeneli, mais a laissé ce dernier sur le banc pour conserver un schéma avec Kevin Rodriguez et Mateo Biondic côte à côte en pointe. Porté par ses intentions offensives, l'Union a alerté Jackers après 60 secondes via Anan Khalaili, laissé trop seul par la défense brugeoise.

Bruges s'en sort bien

Dix minutes plus tard, Kevin Rodriguez a fait trembler les filets grâce à un coup de tête impérial sur un centre de Khalaili. Mais l'arbitre a calmé tout le monde en annulant le but pour hors-jeu. Un premier tournant car au quart d'heure, le but de Brandon Mechele sur la première occasion brugeoise n'a pas été annulé, au grand dam de Kjell Schepren, surpris à son premier poteau sur un corner vicieux.

La tournure des événements a encore un peu plus favorisé les prises de bec, l'arbitre a eu du boulot face aux quelques débuts de mêlée générale. Mais dans ce chaos, l'Union a retrouvé son chemin via Mateo Biondic, plus prompt que Joel Ordonez pour échapper à sa vigilance avant de le redépasser pour placer hors de portée de Jackers (31e, 1-1).



Une égalisation méritée pour l'Union, qui est restée dans le camp brugeois pendant toute la première mi-temps. Le Club l'a d'ailleurs échappé belle sur deux occasions de Rodriguez en face-à-face avec Jackers (un arrêt du portier brugeois, une frappe trop croisée) : 1-1 à la pause.  

Comme en début de match, la deuxième mi-temps a recommencé tambour battant, avec un Carlos Forbs beaucoup plus menaçant face à Ross Sykes, mais aussi quelques ballons très chauds devant Nordin Jackers.

Mais il semblait difficile de tenir comme ça pendant tout le match. La dernière demi-heure a ainsi, assez légitimement, débuté sur un tempo plus bas. C'est malgré tout l'Union, emmenée par les folles chevauchées de Kévin Rodriguez qui est restée la plus menaçante, même si la dernière passe a souvent fait défaut.

Zeneli en supersub

La dernière passe, elle était pourtant magistrale de la part d'Anan Khalaili sur un débordement à montrer dans les écoles malgré la fatigue. Plus frais, Besfort Zeneli a alors fait le reste en infiltreur, d'une finition hors de portée de Jackers (80e, 2-1).

Un but qui vaut de l'or pour l'Union, puisqu'il a assuré la victoire au Parc Duden malgré une énorme occasion brugeoise sur corner détournée par Scherpen : les Saint-Gillois envoient un signal clair à leur concurrent avec une prestation pleine et quatre points d'avance en tête du classement.

Les compositions

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Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.32 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 6.56 -
  • Précision des passes: 32/38 (84.2%)
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 6.29 -
  • Précision des passes: 28/42 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/13 (23.1%)
Plus de stats
Sykes Ross   90' 6.27 -
  • Précision des passes: 29/43 (67.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Précision des longs ballons: 4/19 (21.1%)
Plus de stats
Khalaili Anan A A   90' 8.26 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 33/41 (80.5%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 86' 6.24 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
Plus de stats
Zorgane Adem   90' 6.24 -
  • Précision des passes: 34/41 (82.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.36 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 64' 6.7 -
  • Précision des passes: 11/17 (64.7%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 87' 6.13 -
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Biondic Mateo 90' 7.79 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/15 (53.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 3' 6.42  
Plus de stats
Pavlic Ivan 4' 5.83  
Plus de stats
François Guillaume 0'  
Teunckens Jens 0'  
Niang Ousseynou 0'  
Zeneli Besfort 26' 7.86 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Patris Louis 0'  
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 0'  
 

FC Bruges FC Bruges
Jackers Nordin 90' 6.74 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 12/29 (41.4%)
Plus de stats
Seys Joaquin 90' 6.32 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ordonez Joel   90' 6.34 -
  • Précision des passes: 44/51 (86.3%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.71 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 57/67 (85.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/14 (7.1%)
Plus de stats
Meijer Bjorn 84' 6.18 -
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar   90' 6.15 -
  • Précision des passes: 31/39 (79.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Onyedika Raphael 69' 5.67 -
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Forbs Carlos   90' 5.9 -
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Vetlesen Hugo   84' 5.82 -
  • Précision des passes: 31/42 (73.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Tzolis Christos A 90' 7.07 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Vermant Romeo   90' 5.98 -
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Banc
Tresoldi Nicolò 6' 6.59  
Plus de stats
Sandra Cisse 0'  
van den Heuvel Dani 0'  
Nilsson Gustaf 0' 6.38  
Plus de stats
Vanaken Hans 21' 6.09 -
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Siquet Hugo 6' 6.38  
  • Précision des passes: 4/9 (44.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 0' 6.49  
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Campbell Shandre 0'  
Revivre Union SG - FC Bruges
Une nouvelle erreur de la VAR ? L'Union a frôlé le pire face au Club de Bruges

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21:00

But annulé pour un hors-jeu très limite : malgré la polémique, l'Union s'impose 2-1 face au Club de Bruges.

présentation (du match)

Van de Perre et Zeneli de retour : les compos probables d'Union - Club de Bruges

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12:00

L'Union Saint-Gilloise s'apprête à accueillir le Club de Bruges. Un match forcément crucial dans la course au titre.

Play-offs 1

 Journée 3
KV Malines KV Malines 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 FC Bruges FC Bruges
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