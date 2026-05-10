"Je ne les trouvais pas si bons" : un Malinois pas impressionné par l'Union malgré la lourde défaite

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Je ne les trouvais pas si bons" : un Malinois pas impressionné par l'Union malgré la lourde défaite
Photo: © photonews

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L'Union Saint-Gilloise n'a pas tremblé contre le KV Malines et s'est imposée sans fioritures (3-0).

Le score est-il trompeur ? À première vue, on penserait en tout cas que l'Union Saint-Gilloise a largement surclassé le KV Malines, l'emportant 3-0 sans trembler. Mais aux yeux de Myron Van Brederode, attaquant malinois, le score ne reflète pas la physionomie du match. "C'est un score flatteur", estime le Néerlandais au micro de Sporza après la rencontre. 

"Avec tout le respect que j'ai pour l'Union, qui est une équipe fantastique, je ne les ai pas trouvés si bons", continue Van Brederode. "Ces trois buts viennent d'erreurs de notre part, qu'ils ont su bien exploiter. Notre plan était d'y aller à fond dès la première minute, de mettre un pressing haut. Et à part ce premier but encaissé, ça marchait plutôt bien". 

Le break arrive cependant au pire moment pour le KV Malines (61e). "Après le deuxième but, c'est devenu beaucoup plus compliqué. C'était intense, oui. Tu peux courir 15 kilomètres, mais s'il y en a 5 pour rien, c'est moins facile", conclut Myron Van Brederode. 

Vanderbiest trouve aussi le score flatteur pour l'Union

Fred Vanderbiest était d'accord avec son attaquant. "Bien sûr, c'est une victoire méritée pour l'Union Saint-Gilloise. Mais le score est un peu exagéré. Sur le 1-0, la défense et le gardien peuvent mieux faire. Puis, nous avons 2-3 occasions que Scherpen arrête... Nous n'avons pas saisi notre moment, comme trop souvent dans ces Playoffs", regrette le coach malinois. "Et ce deuxième but, qui est un cadeau de notre part, nous coupe les jambes". 

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Les Sang & Or n'ont pas vraiment réussi à lancer leurs Playoffs.  Ils n'ont battu que La Gantoise, et pris quelques gifles. Est-ce trop tard ? "Si nous prenons quelque chose à Anderlecht, nous serons encore pleinement en lice pour la quatrième place", souligne Frederic Vanderbiest. "Le plus important est de rester compétitif dans cette fin de Playoffs". 

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