Un cadre de l'Union Saint-Gilloise intéresserait un grand club italien

L'Union Saint-Gilloise va-t-elle perdre Anan Khalaili ? Il semblerait que le Napoli s'intéresse au latéral israélien.

Anan Khalaili (21 ans) est l'un des Unionistes dont la progression est la plus épatante cette saison. Le latéral israélien, qui n'était pas un titulaire indiscutable la saison passée, est désormais l'un des facteurs X du club, notamment dans ces Champions Playoffs où il a déjà distillé 4 passes décisives en 7 rencontres.

La valeur marchande de l'Israélien a également grimpé en flèche puisque Anan Khalaili est désormais évalué à 18 millions d'euros sur Transfermarkt. L'USG sait qu'elle pourrait faire une belle affaire en vendant l'ancien du Maccabi Haifa lors de l'un des mercatos à venir.

Anan Khalaili vers le Napoli ?

Et selon les informations de Damiano Er Faina, personnalité médiatique italienne, le Napoli aurait d'ores et déjà entamé les négociations avec l'Union concernant Khalaili. Er Faina ne donne pas plus de détails sur le sujet.

Difficile, donc, de juger de la crédibilité de cette information, mais une chose est sûre : cet été, il y aura de l'intérêt pour Anan Khalaili. L'Israélien est encore lié à l'Union jusqu'en 2028, ce qui laisse le club dans une position confortable en cas de négociations ; à 21 ans, on doute également que Khalaili lui-même pousse absolument pour un départ.



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Cependant, on sait aussi que la politique de l'Union n'est pas de retenir ses cadres en cas d'offre impossible à refuser : si Naples veut vraiment Anan Khalaili, le tout sera d'en obtenir un beau montant.